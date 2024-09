Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall an der Kreuzung Glockenstraße/Parkstraße verletzt worden. Der 73-Jährige war nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 11 Uhr mit seinem Rad in der Park- in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. An der Kreuzung missachtete der 67 Jahre alte Fahrer eines Transporters die Vorfahrt des Radfahrers, sodass es zum Unfall kam. Der 73-Jährige stürzte vom Rad und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.