Die Polizei bittet im Fall eines gestürzten Radfahrers um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 66-Jährige ist nach Mitteilung der Ermittler am Freitag gegen 22.30 Uhr mit seinem Trekkingrad in Höhe des Anwesens Königstraße 64 gestürzt. Der im Gesicht blutende Radfahrer, der keine Erinnerung an den Unfall hatte, wurde vom Rettungsdienst versorgt und wenig später vorsorglich ins Westpfalz-Klinikum gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte, dass der 66-Jährige keinen Alkohol konsumiert hatte. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang machen können, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 0631 3692250.