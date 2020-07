Die Polizei hat drei Fälle von sexueller Belästigung durch einen Fahrradfahrer im Stadtgebiet aufgenommen. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag näherte sich der Unbekannte morgens mit seinem Rad Fußgängerinnen und begrapschte sie entweder am Po oder an der Brust. Ob es sich bei allen drei Fällen um denselben Mann handelt, ist noch nicht geklärt. Eine 23-jährige Frau gab bei der Polizei zu Protokoll, der Mann sei am Donnerstag gegen 6 Uhr in der Hasenstraße an ihr vorbeigefahren und habe ihr während der Fahrt an den Po gegriffen. Rund eine Stunde später wurde der Radler in der St.-Franziskus-Straße gesehen, wo er in Höhe einer Schule einer Frau an die Brust gegrapscht habe. Ein Zeuge meldete seine Beobachtung. Das Opfer gab gegenüber dem Zeugen zwar an, sie werde zur Polizei gehen, bislang ist dies nicht geschehen. Die Frau wird gebeten, sich zu melden – ihre Aussage könne für die Ermittler wichtig sein, so die Polizei.

Teilweise unterschiedliche Täterbeschreibungen

Am Freitagmorgen ging eine Meldung aus der Schneiderstraße ein. Eine Frau, die zu Fuß in der Innenstadt unterwegs war, teilte mit, dass sich gegen 7.40 Uhr ein Radfahrer von hinten genähert und ihr im Vorbeifahren an den Po gegriffen habe. Ob es sich in den gemeldeten Fällen um denselben Täter handelt, ist noch unklar. Die Beschreibung des Unbekannten ähnelt sich in vielen Punkten. Der Mann soll zwischen 30 und 45 Jahre alt, hat eine schlanke Figur, dunkle Haare und ist vom Äußeren her ein südländischer Typ mit dunklerem Teint. Bezüglich der Körpergröße gibt es unterschiedliche Beschreibungen: Eine der Frauen nahm ihn als „ziemlich groß“ wahr, der Zeuge aus der St.-Franziskus-Straße gab dagegen an, der Mann sei ungefähr 1,60 bis 1,70 Meter groß.

In einem Fall nahm das Opfer im Gesicht des Täters dicke Augenbrauen wahr, an anderer Stelle wurden eine schwarze Brille und Akne-Narben gesehen. Am Freitagmorgen trug der Täter dunkle Jeans und ein rotes T-Shirt.

Die Polizei bittet darum, dass sich im Falle weiterer Betroffener diese unter Telefon 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei melden. Auch weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen.