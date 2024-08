Zwei 31- und 54-jährige Radfahrer sind am Freitagabend Opfer einer Pfefferspray-Attacke geworden. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz in einer Pressemeldung berichtet, stehen zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren im Verdacht, die beiden Radler in der Eisenbahnstraße angegriffen und dadurch verletzt zu haben – weswegen die Beamten nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln. Nach Angaben der Polizisten haben die beiden Beschuldigten gegen 21 Uhr mit ihrem Auto an einer roten Ampel gehalten, als der 31-Jährige auf seinem Rad rechts am Wagen vorbei in Richtung Schneiderstraße gefahren ist, um zur Haltelinie zu gelangen. Aus dem Fahrzeug heraus soll er schließlich mit Pfefferspray besprüht worden sein, teilt die Polizei mit – was massive Reizungen von Augen und Haut ausgelöst habe. Auch der nachfolgende 54-Jährige habe durch das Einatmen des Gases eine Reizung des Rachens erlitten, heißt es.

Durch eine Fahndung konnte das Auto gefunden und die Identität der beiden Beschuldigten geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0631-369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden.