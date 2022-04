Die Stadt Kaiserslautern stellt Radabstellanlagen zum Testen auf. Wenn sie von den Nutzern in der Praxis für gut befunden werden, könnten weitere davon im Stadtgebiet installiert werden. Die erste Anlage steht gegenüber dem Rathaus Nord im Benzinoring.

„Es handelt sich um eine reine Pilot-Anlage“, macht Christian Ruhland, Abteilungsleiter für Grundsatzangelegenheiten Stadtentwicklung und Verkehr, auf die Frage nach dem etwas abseits gelegenen Standort klar. „Sie ist vor allem für die Rathausbediensteten gedacht. Unter den Nutzern ist anschließend auch eine Umfrage geplant.“

Zusätzlich zu dem bereits aufgestellten „Wheely-Lifter“, in dem die Räder am Vorderrad aufgehängt geparkt werden, soll in den nächsten Tagen eine zweite geschlossene Anlage kommen, die nur mit einem Chip zugänglich ist, informiert Ruhland. „Ein solches System eignet sich beispielsweise für Wohngegenden, wo es schwierig ist, das Rad durchs Treppenhaus oder in den Keller zu tragen.“ Bewähren sich die Anlagen in der Probephase, könnten sie dauerhaft an verschiedenen Standorten in der Stadt Einsatz finden, zum Beispiel „nachdem der Bedarf bei Bewohnern für eine abschließbare Anlage abgefragt wurde“.

Kostenloses Probieren gegen Praxis-Feedback für den Hersteller

Zum Hersteller habe die Stadt bereits Kontakt gehabt. Für die Pilotphase, die „wohl einige Monate dauern wird“, stellt die Firma die Anlagen zur Probe kostenlos zur Verfügung. Im Gegenzug holt die Stadt das Feedback der Nutzer ein, „so dass der Hersteller anhand der Bewertungen das Produkt verbessern kann“, erläutert Ruhland in Vertretung für die Radverkehrsbeauftragte Julia Bingeser, die im Urlaub ist.

Der aufgestellte offene „Wheely-Lifter“, der maximal zehn hängende Räder fasst, mutet auf den ersten Blick kompliziert an. Damit sich die Nutzer nicht von der Konstruktion abschrecken lassen, hat der ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrradclub) eine Anleitung angeheftet. Das Vorderrad wird zwischen den Speichen in die Aufhängung gefahren oder leicht reingehoben, mit einem Zug am Sattel nach hinten wird der „Lift“ ausgelöst und das Rad am Vorderrad von der Anlagen nach oben gezogen, so dass es schließlich aufrecht in einer Schiene hängt.

Keine Kraft nötig fürs aufrecht hängende Ein- oder Ausparken

Kraftanstrengung ist nicht nötig, auch schwere E-Bikes oder Räder mit Kindersitz oder Satteltaschen werden von dem System angehoben und können so hängend geparkt werden. Das Ausparken funktioniert ebenso einfach, das Rad wird auf leichten Zug wieder abgesenkt. Angeschlossen werden müssen die Räder vom Nutzer selbst, eine Schließvorrichtung ist nicht an der Anlage angebracht.

Wie wetterfest die Konstruktion ist, muss die Praxis zeigen. Das Dach des offenen „Wheely-Lifters“ hat recht wenig Überstand, so dass zu fürchten ist, dass die Räder bei Regen und stärkerem Wind nicht komplett trocken bleiben.