Ab Mittwoch, 5. April, geht ein Umfragebogen mit insgesamt 13 Fragen auf dem herzlich digitalen Portal www.klmitwirkung.de online, um die Situation in der Rütschhofstraße bei den Bürgerinnen und Bürgern abzufragen. Die Stadtverwaltung bittet um aktive Mitwirkung. Der Fragebogen thematisiert sowohl die persönliche Nutzung der Rütschhofstraße, Erfahrungen mit den Berliner Kissen und der Fahrradstraße generell sowie künftige Erwartungen an die Strecke. Die Teilnahme zur Onlineabfrage endet am 12. Juni. Danach wird das Ergebnis ausgewertet.