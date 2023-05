Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor der Stadtratssitzung am Montag, bei der die versuchsweise Sperrung der Rütschhofstraße für den motorisierten Verkehr diskutiert wird, haben Gegner der Maßnahme in einem Schreiben an die Fraktionen dafür geworben, auf den Versuch zu verzichten.

Unterzeichnet ist das Schreiben, das der RHEINPFALZ vorliegt, unter anderem von Marcel Frazao, dem Initiator einer Online-Petition gegen den Verkehrsversuch.