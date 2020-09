Die Rütschhofstraße erhält eine neue Straßenbeleuchtung. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Arbeiten beginnen am 28. September. Es kommt zur Vollsperrung für Autofahrer.

Insgesamt 36 neu errichtete Lichtmasten und sieben umgerüstete Bestandsmasten sollen zukünftig die Rütschhofstraße auf einer Länge von 1,4 Kilometern beleuchten. Dabei setzt die Stadt auf moderne, umweltfreundliche und energiesparende LEDs und wird zudem eine intelligente Radarsensorik verbauen. Damit sind die Laternen in der Lage, die Lichtverhältnisse automatisch an die Verkehrsverhältnisse anzupassen. Es ist das erste Mal in Kaiserslautern, dass diese Technik über eine längere Strecke zum Einsatz kommt. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr im Fauthweg eine Teststrecke für intelligente Straßenleuchten eingerichtet.

Bei ankommendem Verkehr gehen die Leuchten für einen bestimmten Zeitraum in den Volllastbetrieb und beleuchten die Rütschhofstraße künftig in der vorgeschriebenen Helligkeit. Bleibt der Verkehr aus, dimmen die Laternen selbstständig herunter, erklärt die Stadt die Wirkungsweise. Mit der speziell für schmale Straßen ausgelegten Lichtverteilung der Leuchten sei gewährleistet, dass tatsächlich nur der Straßenbereich und nicht die angrenzenden Grün- und Waldflächen ausgeleuchtet werde. So werde insbesondere Radfahrern und Fußgängern auch bei minimaler Lichtemission eine sichere Nutzung der gesamten Rütschhofstraße ermöglicht.

Die Arbeiten im Rahmen des Förderprojektes „Pendlerradroute Bachbahn“ beginnen ab Montag, 28. September. Für den motorisierten Verkehr gilt während der Bauarbeiten eine voraussichtlich sechswöchige Vollsperrung in der Rütschhofstraße. Radfahrer und Fußgänger sind davon nicht betroffen.