„Andererseits“ heißt das aktuelle Programm des Komikers Rüdiger Hoffmann. Am Freitag, 20. März, präsentiert er es ab 20 Uhr in der Fruchthalle Kaiserslautern.

Hoffmann geht es um „die kleinen und großen Katastrophen des Alltags – lakonisch, hintersinnig und mit diesem liebevoll-ironischen Blick, bei dem das Publikum schon lacht, bevor der Satz zu Ende ist“, verspricht die Ankündigung. Themen wie eine schamanische Paartherapie, der Umgang mit einer Influencer-Schwiegertochter und die Grauen des Heimwerkens spricht er an. „Was schief gehen kann, geht schief – und das ist auch das Schöne daran“, stelle er dabei fest. Hoffmann wird nicht politisch, sondern möchte „ Comedy als Kurzurlaub für die gestresste Seele“ machen.

Rüdiger Hoffmann gilt als „Gottvater der deutschen Comedy“. Geradezu legendär ist sein Begrüßungssatz „Ja, hallo erstmal...“. Karten gibt es online bei Eventim, rheinpfalz.de/ticket und apfelstrudeltrifftbaklava.de.