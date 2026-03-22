Kabarettist Rüdiger Hoffmann gastierte am Freitag in der ohnehin reduziert bestuhlten Fruchthalle und hatte dennoch noch einige leere Reihen „auf Sicht“.

Da ist schon noch Luft nach oben: Zuvor waren Veranstaltungen in seiner Tournee wie in Hannover mit über 700 Plätzen (laut Tourneemanager) gut besucht. Viele Kabarettisten und Alleinunterhalter haben sich eine (mitreisende) Fangemeinde aufgebaut und die riss den verhaltenen Gesamteindruck mit Sympathiebekundungen auch am Freitag raus. Das Positive vorweg: Rüdiger Hoffmann gehört nicht zu jenen Aktionisten an der Rampe, die wie ein Panther im Käfig unermüdlich auf- und abeilen, Beweglichkeit und Dynamik suggerieren und doch nur (gedanklichen) Stillstand zu bieten haben. Hoffmann ruht eher in sich selbst, hat wie Gerd Dudenhöffer einen kleinen Aktionsradius, wirkt gelassen und introvertiert, gefestigt und bisweilen sogar etwas distanziert und man (oder Frau) muss sich erst mal auf dessen eigenen Stil einlassen.

Er unterscheidet sich im ganzen Habitus von wilden Rampensäuen und Furien, er analysiert nüchtern mit leicht schelmischem Lächeln Alltagsepisoden, in denen er Zeitgenossen karikiert und nur in dezenten Ansätzen parodiert. Dies ist sein Alleinstellungsmerkmal, vielleicht seine Stärke – aber zugleich auch eine Schwäche: Weil es etwas unverbindlich, trocken, mitunter seicht und nicht lebendig genug wirkt, dazu fehlt ihm die schauspielerische, komödiantische und rhetorische Gestaltungskraft: Pathos und Emphase.

In Loriots Fahrwasser

Die Episoden wirken etwas teilnahmslos, so als würde er sie nur nacherzählen, er führt nicht mitten hinein, sondern bleibt außen vor. Mit dem Sketch der Baustelle im Eigenheim hatte er ein Thema, das schon Loriot groß herausgebracht hatte: Vicco von Bülow mit der Badezimmer-Sanierung, hier bei Hoffmann ist es das Wohnzimmer. Auch der zweite Themenkomplex mit der Paartherapie war mit Loriot und Evelyn Hamann schon ein Klassiker und auch die in den 70ern durchdeklinierte Italienreise mit Familie (oder hier mit Partnerin) gehört zum beliebten Stoff, auch beim Kölner Kollegen Jürgen Becker.

Zugegeben, das Rad können heutige Kabarettisten nicht mehr neu erfinden; die Themenfelder sind also „abgegrast.“ Will man die aktuelle politische Bühne nicht betreten, gerät man automatisch in ein Fahrwasser, in dem schon viele mit voller Takelage auf Erfolgskurs segelten – und mehr frischen Wind brachten als jetzt Hoffmann.

Ein guter Beobachter

Immerhin darf man Hoffmann in seinen Charakterisierungen von imaginären Personen bescheinigen, dass er ein guter Beobachter von menschlichen Grundzügen (sogenannten Archetypen) ist: Auf der Baustelle tummeln sich so Arbeiter und solche, die arbeiten lassen. Das arbeitet er gut heraus und bringt mit der dritten Gruppe noch eine Steigerung: Diejenigen, die noch mehr Arbeit dazu machen als schon ist. Da fanden sich viele begeisterte Zuhörer wohl in eigenen Erlebnissen wieder. Zwar thematisch ein „alter Hut“ aber der sitzt bei Hoffmann perfekt.

Wer unsere Welt als eine Wertegemeinschaft mit Idealen begreift, wird bei einigen Programmpunkten erschrecken: Hoffmann – und das ist der interessanteste Ansatz – führt bewusst in eine Welt der Entfremdung, der Absurdität, in der das Banale und Belanglose zur bizarren Kunst erhoben wird. Halt: Das hatten wir doch im Musikkabarett bei den Comedian Harmonists in den 20er und 30er Jahren auch schon, wenn der „Kleine grüne Kaktus“ draußen am Balkon als Lebensideal angesehen wurde und das bei einer Weltwirtschaftskrise! Bei Hoffmann ist es jetzt das Lied um Theo, der kein Deo hat und sich im Refrain um sich selbst dreht. Eine Verlegenheitsnummer oder philosophisch eine Anspielung auf die menschliche Fähigkeit der Verdrängung oder Sublimation? Nun, die wohltönende, sonore Baritonstimme und die ansprechende Melodik sowie die gekonnte (aber ausbaufähige) Klavierbegleitung waren Lichtblicke und zeigen, dass bei Hoffmann noch weitere Höhenflüge möglich und löblich wären.

Positiv und optimistisch betrachtet zeigte das Kapitel „Was Anstand ist und man nicht macht“ einen guten moralisierenden Ansatz, der aber mehr gestalterische Intensität bräuchte. Ebenso kam er bei den Auswüchsen des Massentourismus am Beispiel Venedigs in seiner Episode nicht mit Volldampf auf Fahrt: Ozeanriesen bei Kreuzfahrten, Blechlawinen, Partystimmung allenthalben und Dolce Vita anstelle von Kultur- und Bildungsreise war thematisch angedeutet aber noch lange nicht ausgereizt.