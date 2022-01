Eine Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Von Redwitzstraße ereignete. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Frau mit ihren zwei Begleiterinnen von einem Parkplatz rückwärts ausparken. Dabei gab sie mit ihrem Opel Meriva Vollgas und rammte einen am Straßenrand geparkten Toyota. Dieser wurde auf das Heck des davor geparkten Opels geschoben, drehte sich um fast 90 Grad und wurde vom Opel Meriva weiter in einen Vorgarten gedrückt. Hier kamen die Autos zum Stehen. Eine Mitfahrerin erlitt eine Schürfwunde am Hinterkopf und wurde ins Krankenhaus gebracht.