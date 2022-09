Rücksichtsloses Fahrverhalten, Tempoüberschreitungen und Verkehrslärm können zu einem Ärgernis für Anwohner werden. So ergeht es Tanja Zannini, die seit zwei Jahren in der Vogelwoogstraße wohnt und täglich Raser vor ihrer Haustür beobachtet – und die nehmen besonders gerne eine bestimmte Abkürzung.

Wenn Tanja Zannini tagsüber fernsehen will, muss sie das Fenster schließen. „Der Lärm, den die vorbeifahrenden Autos verursachen, ist lauter als Zimmerlautstärke“, beschreibt sie die Situation. Dass vor ihrer Haustür so viel Verkehr ist, hängt damit zusammen, dass nach ihren Beobachtungen viele Autofahrer, die über die Reichswaldstraße vom Gewerbegebiet West kommen und in Richtung Pariser Straße möchten, nicht der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen. Stattdessen fahren sie geradeaus und zumindest bis zur Kurve mit ungebremstem Tempo weiter. „Mit mehr als 50 Sachen brettern sie durch, obwohl das eine 30er Zone ist“, schimpft sie. Neben der Gefahr für Kinder und Fußgänger wurde sie selbst als Autofahrerin schon bedrängt und beleidigt, als sie auf ihren Parkplatz fahren wollte und ihr Hintermann deswegen abbremsen musste.

Ärgerlich für sie ist, dass die Autofahrer die Vogelwoogstraße als Abkürzung nutzen, um über das Gelände der Oil!-Tankstelle in die Pariser Straße zu gelangen. Sie geht davon aus, dass die kurze Grünphase an der Ampelanlage Pariser/Berliner und Reichswaldstraße, die vor allem in Stoßzeiten für einen Rückstau sorgt, dafür ursächlich ist. „Es kommen maximal drei Autos drüber“, konstatiert sie. Von Einzelfällen, die diese Abkürzung nutzen, kann dabei nicht die Rede sein. „Wir haben einmal gegen Abend in der Hauptverkehrszeit 120 Fahrzeuge innerhalb einer Stunde gezählt“, macht die 49-Jährige die Dimension deutlich. Für die Lösung dieses Problems hat sie eine Anregung parat: „Ein Schild mit der Aufschrift ,Anwohner und Lieferverkehr frei’ könnte an der Kreuzung Reichswald-/Vogelwoogstraße aufgestellt werden.“

Problem ist bei der Stadt bekannt

Der Stadt ist das Problem bekannt. Es habe schon Beschwerden darüber gegeben, dass Verkehrsteilnehmer über das Gelände der Tankstelle auf die Pariser Straße fahren, so die Pressestelle. Aber: „Das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer können wir leider nicht beeinflussen.“ Die Tankstelle habe für ihre Kunden zwei Einfahrtsmöglichkeiten geschaffen, was bei regulärer Benutzung dem Tankstellenbetreiber dienlich sei. „Um eine Durchfahrt zu vermeiden oder ganz zu verhindern, müsste die Zufahrt von der Vogelwoogstraße baulich verhindert werden. Dies wird aber nicht im Sinne des Tankstellenpächters sein und kann seitens der Stadt nicht veranlasst werden“, sagt Stadtsprecherin Sandra Zehnle. Durch den Einbau von Bodenschwellen auf dem Tankstellengelände seien bereits Maßnahmen ergriffen worden, was eine „Abkürzung“ weniger attraktiv mache.

Zehnle vermutet, dass das Verkehrsaufkommen während der Baumaßnahme in der Merkurstraße etwas angestiegen sei. „Dadurch wird sich auch der Verkehr durch die Anliegerstraße erhöht haben“, lautet ihre Folgerung. Eine Grünzeitverlängerung an der Ampel Lothringer Eck schließt die Stadt aufgrund der gesamten Knotenpunktbelastung aus. „Eine Anpassung der Grünzeiten würde die Reichswaldstraße attraktiver machen und entsprechenden Mehrverkehr erzeugen. Außerdem müssten die Freigabezeiten der Hauptrichtungen entsprechend gekürzt werden, ohne dass hier Kapazitäten vorhanden sind“, lautet die Begründung.

Eine Absage erteilt die Stadt auch dem Vorschlag, ein „Anwohner und Lieferverkehr frei“-Schild im Bereich der abknickenden Vorfahrt aufzustellen. „Bei einer solchen Beschilderung dürften auch Besucher der Anwohner nicht mehr in die Straße einfahren. Wir gehen davon aus, dass dies nicht gewollt ist. Straßen dienen grundsätzlich der Allgemeinheit. Eine Beschränkung widerspricht der Nutzungsvorgabe.“

Die Stadt teilt weiter mit, dass in unregelmäßigen Abständen in der Vogelwoogstraße Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen werden. Jedoch sei es oft nicht möglich, einen geeigneten Aufstellungsort zu finden, da die Straße in der Regel vollständig zugeparkt sei. Sie kündigt aber an: „Die Straßenverkehrsbehörde wird in den nächsten Wochen versuchen, Geschwindigkeitsmessungen durchführen.“

Tankstellen-Pächterin zeigt Verständnis

Viel Verständnis für Zanninis Unmut zeigt Natascha Gutknecht. Die Pächterin der Oil!-Tankstelle stimmt der Anwohnerin zu: „Das ist ein echtes Ärgernis.“ Wie hoch der Anteil der Fahrer sei, die über die Vogelwoogstraße zur Tankstelle fahren und auch tatsächlich Kunden sind, könne sie nicht einschätzen. Sie befürchtet aber, dass durch das unangepasste Tempo auch Unfälle entstehen können. Glücklicherweise sei dies noch nicht der Fall gewesen, aber: „Es gab schon häufiger quietschende Reifen.“

Neben den Bodenschwellen, die das Tempo reduzieren sollen und bereits bei Übernahme der Tankstelle bestanden, sieht sie keinen weiteren Handlungsspielraum, denn von einer Schließung der Zufahrt sei auch ein weiteres Unternehmen betroffen, das dort Parkplätze nutze. Von der Marketing- und Kommunikationsabteilung der Oil! Tankstellen GmbH mit Sitz in Hamburg war trotz mehrfacher RHEINPFALZ-Anfrage keine Auskunft hierzu zu bekommen.