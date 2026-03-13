Die U17 des 1. FC Kaiserslautern startet in Hoffenheim in die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga. Hier soll sich zeigen, ob das Team aus dem Hinspiel gelernt hat.

Am Samstag (13 Uhr) beginnt für die B-Junioren des 1. FC Kaiserslautern in der DFB-Nachwuchsliga mit einem Gastspiel bei der TSG Hoffenheim die Rückrunde der Liga A. Dabei hat die U17 des FCK auch noch das Hinspiel in Erinnerung. In dem spielte Kaiserslautern stark, führte zwischenzeitlich mit zwei Toren – und ließ den Vorsprung am Ende beim 3:3 liegen. Nun bekommen die B-Junioren des FCK im Kraichgau die Chance, aus dieser Erinnerung eine Lektion zu machen.

Hoffenheim ist in der Liga A bislang sieglos, zuletzt verlor die TSG zuhause gegen den 1. FC Nürnberg. Kaiserslautern kommt wiederum mit dem „Stachel“ der Vorwoche: 1:3 zuhause gegen den FC Bayern München. Zwei Teams, die aus unterschiedlichen Gründen etwas brauchen: Hoffenheim braucht dringend ein Erfolgserlebnis, der FCK Stabilität und Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Hinrunde gemeinsam aufgearbeitet

FCK-Trainer Maurizio De Vico hat die Hinrunde gemeinsam mit seiner Mannschaft klar aufgearbeitet. „Wir wissen, dass wir die individuellen Fehler minimieren müssen, da aus ihnen häufig Gegentore entstanden sind“, sagt er. Diese Fehler waren es, die Kaiserslautern in mehreren Partien den Ertrag gekostet haben – trotz ordentlicher bis sehr guter Phasen. Gleichzeitig sieht De Vico die Basis als intakt: „Nichtsdestotrotz haben wir auch viel Positives aus unserer Analyse mitnehmen können, so war jede Begegnung im Prinzip ein 50:50-Spiel. Wir können also auf diesem Niveau absolut mithalten.“

Genau da liegt die feine Grenze dieser Liga: Nicht die großen Unterschiede entscheiden, sondern die kleinen. Und deshalb will De Vico auch die Sache nicht zu groß machen. „Von Druck ist jetzt noch keine Rede. Wir sind im Jugendfußball und wollen uns stetig weiterentwickeln.“ Der Auftrag lautet, aus den Hinspielen Konsequenzen zu ziehen: „Da gilt es, die Dinge, die wir in den Hinspielen noch nicht gut umgesetzt haben, zu verbessern und weiterzuentwickeln.“

Tabellen haben Wirkung

Trotzdem ist der FCK-Coach nicht naiv – und er weiß, dass Tabellen eben doch eine Wirkung haben. „Wenn man auf die Tabelle schaut, wäre ein Sieg in Hoffenheim natürlich wichtig, um weiterhin in Reichweite zur Top Vier zu bleiben.“ Ein Auswärtssieg würde nicht nur das Punktekonto aufpolieren, sondern auch das Signal senden: Die U17 des FCK hat aus der Hinserie gelernt. Die Marschroute ist dabei eng mit dem Hinspiel verbunden. „Im Hinspiel gegen Hoffenheim waren wir sehr dominant und sind das Spiel von der ersten Minute an mit einer sehr hohen Intensität angegangen. Das ist auch die Marschroute für Samstag.“ Der Satz ist wichtig, weil er klar macht: Es geht nicht darum, Hoffenheim „auszusitzen“, sondern darum, das Spiel aktiv zu gestalten – und es diesmal konsequenter zu Ende zu bringen.

Eine Variable bleibt, wie so oft, personell prominent: Dion Hofmeister. Spätestens nach seinen Einsätzen in Nürnberg und gegen die Bayern zuletzt weiß jeder, welchen Unterschied der 16-Jährige machen kann – sportlich und als Führungsspieler. „Jeder im Nachwuchsleistungszentrum wünscht sich, dass Dion Hofmeister am Sonntag beim Zweitliga-Derby gegen den KSC bei den Profis dabei ist. Das müssen am Ende natürlich die entsprechenden Vereinsverantwortlichen entscheiden“, so De Vico. „Ich kann nur sagen, dass es für den Spieler, gerade in diesem jungen Alter, wichtig ist, auf Spielzeit zu kommen.“ Dass er hilft, ist für den Trainer ohnehin klar: „Dass Dion uns sportlich wie menschlich weiterhilft, ist keine Frage.“ Definitiv fehlen wird dagegen Arjon Llugaxhiu. „Arjon wird mit einem Muskelbündelriss leider ausfallen, ist aber mittlerweile schon wieder auf dem Weg der Besserung.“

Mehr als nur ordentlich

Am Samstag geht es für den FCK also um einen Rückrundenstart, der mehr sein soll als nur ordentlich. Hoffenheim ist sieglos – aber gefährlich, weil irgendwann jede Mannschaft in dieser Liga „ihr Spiel“ bekommt. Aber die U17 des 1. FC Kaiserslautern weiß, dass sie gegen jeden Gegner mithalten kann.