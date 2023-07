Der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg hat sich für zwei Jahre die Dienste von Henrik Walb gesichert. Der 26-jährige Rückraumspieler kommt vom Oberligaspitzenteam HSG Rhein-Nahe Bingen und soll mit seiner physischen Präsenz den TuS in Abwehr und Angriff verstärken.

Der gebürtige Wiesbadener Henrik Walb hat sich in den verangenen Jahren bei der HSG Rhein-Nahe Bingenzum absoluten Leistungsträger entwickelt und tauchte regelmäßig bei den besten Zehn der besten Oberligatorschützen auf.

TuS-Chefscout Marco Sliwa ist zuversichtlich, dass Walb den Sprung in die Dritte Liga schaffen kann: „Ich kenne Henni schon viele Jahre. Ich hätte ihn gerne schon früher zum TuS gelotst, bin aber froh, dass es jetzt für beide Seiten gepasst hat. Mit seiner Verpflichtung haben wir eine weitere Option im Rückraum. Er wird uns sowohl im Angriff als auch in der Abwehr weiterhelfen können. Dazu passt er auch charakterlich gut in unsere junge Mannschaft.“

Henrik Walb geht mit großer Zuversicht die neue Aufgabe an: „Ich habe nun mehrere Jahre in der Oberliga gespielt und freue mich nun auf den Sprung in die Dritte Liga. Ich hoffe, dass ich die Mannschaft beim Erreichen der Ziele unterstützen kann und habe bereits jetzt Vorfreude auf die die Atmosphäre bei Heimspielen in Dansenberg.“