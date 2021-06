Die Rücknahme der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe findet derzeit statt, damit hat die beauftragte Firma Thalia bereits begonnen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, erfolgt die Rücknahme ausschließlich in der Schule, in welcher die Bücher ausgeliehen wurden.

Eltern können dem von der Schule ausgeteilten Rückgabeschein entnehmen, welche Bücher rückgabepflichtig sind. Ebenso erhalten sie von der Schule den Rückgabetermin. Das Referat Schulen weist darauf hin, dass der mitgeteilte Termin unbedingt einzuhalten ist, weitere Termine können nicht angeboten werden. Bedingt durch eine landesweite Verfahrensänderung erfolgt keine weitere Aufforderung zur Rückgabe der Schulbücher.

Wird ein ausgeliehenes Schulbuch beschädigt oder nicht zum genannten Termin zurückgegeben, werden die Sorgeberechtigten oder die volljährigen Schüler zur Schadensersatzpflicht herangezogen. Dies sollte unbedingt vermieden werden, so die Verwaltung.