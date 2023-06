Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde St. Rochus in Hohenecken erwirbt die Orgel der im Januar profanierten Kirche St. Norbert. Am Montag begann der Rückbau der Orgel in St. Norbert. Vor dem Abbau überreichte Dekan Steffen Kühn Martin Olf, dem zuständigen Pfarrer von St. Rochus, symbolisch eine Orgelpfeife.

„Möge die Orgel zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen in St. Rochus wieder frisch erklingen“, sagte Kühn, als er Pfarrer Olf eine Orgelpfeife mit dem großen „Gis“