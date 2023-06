Ein paar Jahre mussten die Kinder darauf warten: Umbau und Renovierung im Gebäude der Grundschule Röhmschule hatten Vorrang. Doch am Freitag ist es so weit. Im alten Hausmeisterhäuschen auf dem Schulhof haben die beiden Lehrerinnen Tanja Ruby und Nadja Konrad die neue Schülerbücherei etabliert. „Viel Zeit und ehrenamtliche Arbeit stecken in unserer neuen Bücherei“, sagt Schulleiterin Annette Voll. Finanziell und tatkräftig unterstützt worden seien die beiden Lehrerinnen bei ihrer Aufgabe durch Mitglieder des Freundeskreises der Röhmschule. Mit neuen Möbeln und einer Sitzecke bestückt, lädt der Leseraum fortan zum Schmökern ein.

Annähernd 1000 Bücher sind es, Fach- und Sachbücher, Geschichten- und Bilderbücher, solche für Leseanfänger und Fortgeschrittene und Bücher in den Heimatsprachen ausländischer Kinder. Von den insgesamt 240 Schülern der Röhmschule haben 80 Prozent einen Migrationshintergrund. Unter den Grundschülern aus 20 Nationen sind auch Kinder aus der Ukraine. Bei der Anschaffung von einem Teil der Bücher haben sich die beiden Pädagoginnen von der Buchhandlung „Blaue Blume“ beraten lassen. Unterstützung für das Projekt Schülerbücherei erhielt die Röhmschule weiter vom Forschungsverbund „Schule macht stark“, einer gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern zur Förderung von Schulen in sozial schwierigen Lagen.

Vorbei ist die Zeit, als die Ausleihe von Büchern noch über Karteikarten organisiert wurde. Der Bestand der Schülerbücherei ist nicht nur aktualisiert. „Die Ausleihe ist sogar digitalisiert“, sagt die Schulleiterin erfreut. Für jede Klasse wurde eine feste Ausleihzeit vereinbart. Die Ausleihfrist beträgt 14 Tage. Auch hat die Bücherei bereits einen Namen. Ihre neue Bezeichnung lautet „Röhmothek“. Wenn das Lesezentrum am Freitag bei einer kleinen Feier in Betrieb genommen wird, werden Kinder gemeinsam die hausinterne Hymne anstimmen: „Wir sind die Röhmschulkinder“.