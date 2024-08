Drei Männer sollen am Montagmorgen in der Pariser Straße einen 57 Jahre alten Mann angegriffen haben, um ihm seinen Rucksack zu stehlen. Nach Angaben der Polizei griffen die Täter den Mann zwischen der Humboldt- und Moltkestraße an. Sie attackierten ihr Opfer mit Schlägen und versuchten, dem 57-Jährigen den Rucksack abzunehmen. Als der 57-Jährige um Hilfe rief und sich wehrte, flüchteten die Angreifer, die nach Zeugenangaben zwischen 20 und 25 Jahre alt sein sollen. Einer der Männer trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske, einer seiner Komplizen habe lockige Haare und eine dunkle Hautfarbe. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Raubdelikts und bittet um Hinweise auf die drei unbekannte Männer unter der Telefonnummer 0631 3692620.