Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter die Apotheke in der Burgherrenstraße (Hohenecken) betreten, die Apothekerin bedroht und Bargeld gefordert. Die Frau reagierte laut Polizei besonnen und kam der Forderung nach. Der Täter konnte unerkannt mit Bargeld in dreistelliger Höhe flüchten. Verletzt wurde niemand. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit kurzem, hellem Haar gehandelt haben. Er war bekleidet mit einer hellen Jeans, einer dunklen Fleecejacke und Sportschuhen. Bei der Tat trug er eine FFP2-Maske und eine weiße Basecap. Die Polizei fragt nun: Wer kennt den Täter oder hat etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.