Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen schwer verletzten 18-Jährigen vor dem Ausgang des Kaiserslauterer Bahnhofs gefunden. Da er sich aber an nichts mehr erinnern kann, ist unklar, wie es zu den Verletzungen gekommen ist, berichtet die Polizei.

Nach Angaben des 18-Jährigen verließ er gegen 4.20 Uhr eine Diskothek und begab sich zu Fuß in Richtung Bahnhof. Ab dann kann er sich an nichts mehr erinnern. Beamte der Bundespolizei fanden ihn gegen 5 Uhr schwer verletzt vor dem Ausgang des Bahnhofs. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges auf der Zollamtstraße aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.