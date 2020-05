Bei Renovierungsarbeiten wurden Anfang der Woche im Stadtgebiet Knochen in einem Verschlag gefunden. Wie die Polizei nun mitteilt, ist das Rätsel um den Fund nun gelöst: Es handelt sich um Knochen, die einst zu einem Hausschwein gehörten, laut Polizei insbesondere scharf abgetrennte Rippenfragmente, so genannte Spare-Ribs. Wie berichtet, waren die Knochen am Dienstag bei Renovierungsarbeiten in einem Verschlag hinter einem Haus aufgetaucht. Die Hausbesitzerin hatte die Polizei verständigt. Die Beamten hatten gleich vermutet, dass es sich um Tierknochen handelt, womöglich um Katzen- oder Marderüberreste. Eine rechtsmedizinische Begutachtung hat die Vermutung jetzt bestätigt. Bei den rund 20 Teilen handelt es sich um Spare-Ribs.