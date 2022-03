Fußgänger kommen nun sicherer über die Rudolf-Breitscheid-Straße. Auf Höhe der Schumannstraße ist vor wenigen Tagen eine Querungshilfe gebaut worden. Laut Stadtverwaltung wurden für die Fußgänger die Bordsteine abgesenkt und durch zwei Inselköpfe ein geschützter Mittelbereich abgegrenzt, für den Radverkehr wurde daneben ein weiterer Bereich markiert. Die Verbindung von der Schumannstraße über die Rudolf-Breitscheid-Straße zum Musikerplatz werde von Fußgängern und Radfahrern stark genutzt. Mit der Querungshilfe haben laut Verwaltung nun beide Gruppen die Möglichkeit, die Straße sicherer zu queren, da jeweils nur eine Spur passiert werden muss.

Die Verbesserung der Querungsmöglichkeiten an stark befahrenen Straßen sei ein grundsätzliches Ziel des Mobilitätsplans, die Querungshilfe an dieser Stelle ist im Maßnahmenplan für den Fußverkehr ausdrücklich enthalten. Die Bauarbeiten wurden in Abstimmung der Referate Stadtentwicklung, Tiefbau und der Straßenverkehrsbehörde geplant und von den Mitarbeitern der Stadtbildpflege umgesetzt.