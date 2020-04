Eigentlich wollte ein 56-jähriger Mann in Queidersbach nur das Unkraut auf dem Bürgersteig mit einem Gasbrenner bekämpfen. Dann aber fing die Hecke in seinem Garten zu brennen an. Fliegende Funken hatten das Feuer entfacht, das sich weiter ausbreitete. Die Flammen griffen auch auf andere Strauchreihen über. Die Bewohner des Hauses versuchten, unterstützt von herbeigeeilter Nachbarn, das Feuer zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Schließlich gelang es der alarmierten Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Ein Übergreifen auf das Nachbargrundstück oder das Haus konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.