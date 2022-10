Nach einer erfolgreichen Gala im Mai mit dem Thema „Wir sind Europa“ bringt der Förderverein „Freunde des Pfalztheaters“ am Sonntag, 6. November, eine weitere Galavorstellung auf die Bühne des Pfalztheaters. „Wer kennt nicht die Hits von Freddie Mercury“, fragt Vereinsvorsitzender Michael Krauss in der Gewissheit, die Antwort zu kennen. Da sei keiner, der den Komponisten, Leadsänger und Mitbegründer der englischen Kultband „Queen“ nicht kenne. Und falls doch, sollte er die Gala des Fördervereins „Queen in Concert“ unbedingt live erleben.

Musik für alle Generationen

„We are the champions“, „Barcelona“, „We will rock you“ oder „Bohemian Rhapsody“ – alles Hits des 1991 verstorbenen Rocksängers, die die Pfalzphilharmonie unter der Leitung von Olivier Pols bei einem „königlichen Abend“ in einer Weltpremiere zu einem musikalischen Höhepunkt zu machen verspricht. Krauss ist sich sicher, damit den musikalischen Geschmack von allen Generationen zu treffen. „Queen“ sei wohl ein anderes Niveau als Richard Wagners „Tannhäuser“, der am vorletzten Sonntag eine erfolgreiche Premiere feiern konnte, aber mindestens genauso großartig. Lachend ergänzt er noch: „Die Musik wird aufheizen, für den Fall, dass das Theater nicht geheizt sein sollte.“

Seine Zuversicht führt der Vorsitzende des Fördervereins auf ein außergewöhnliches Engagement von Olivier Pols zurück. Über Monate habe der zweite Konzertmeister der Pfalzphilharmonie die Musik der englischen Kultband für ein Orchester umgeschrieben. Dazu habe der Verein mit dem charismatischen Sänger Valentin Louis Findling für seine Gala die bestmögliche Besetzung gewinnen können. „Findling singt, sieht aus und bewegt sich wie Freddie Mercury“, versichert Krauss. „Vom Wagnerhügel zum Rockpalast“ und damit auch ein zweites Benefizkonzert im selben Jahr kommt ausnahmsweise und nur aus terminlichen Gründen zustande. In der laufenden Spielzeit sei für die Gala, aus deren Einnahmen der Förderverein immer ein wichtiges Projekt des Hauses unterstütze, kein anderer Termin gefunden worden, so Krauss. Fest davon überzeugt, dass „Queen in Concert“ und damit das Pfalztheater in seiner Vielseitigkeit die Besucher ein weiteres Mal begeistern wird, rät Krauss, die Gala am 6. November auf keinen Fall zu verpassen. Beginn ist um 18 Uhr. Karten können telefonisch unter 0631 3675209, per E-Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-de./gala oder direkt online unter freunde-pfalztheater.de/gala bestellt werden.