Das erste Konzert des Pfalztheaters nach der Corona-Zwangspause – eine „Serenade im Salon“ mit Wiener Klassik – war ein Wohlfühlkonzert für alle Beteiligten. Deutlich war den vier Musikerinnen im auf 120 Besucher beschränkten ausverkauften Haus die Freude anzumerken, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Mit großem Interesse erfuhren die Gäste, dass auch Kaiserslautern eine Mozartstadt sei.

Wie das? Mozart komponierte sein erstes Flötenquartett, D-Dur, KV 285, auf seiner letzten großen Reise 1777 in Mannheim, bevor er nach Paris weiterzog. Dabei sei es erwiesen, so die Moderatorin und Flötistin Katrin Lerchbacher, dass der „Göttliche“ in Kaiserslautern übernachtet habe. Den Nachweis habe erst in den letzten Tagen das Theodor-Zink-Museum erbracht. Demnach sei auch Lautern eine Mozart-Stadt, meinte sie mit ironischem Unterton.

Lerchbacher erwies sich als hochkompetente Anwältin Mozartscher Flötenmusik. So wurde das Stück ein Grand mit Vieren, zumal Julia Haufe (Violine), Ann Katrin Klebsch (Viola) sowie Yejin Na (Violoncello) innig und temperamentvoll begleiteten. Die Flötistin glänzte mit strahlenden Kantilenen, superber Intonation und dynamischen Schattierungen.

Zu Beginn schon bestach das Trio mit Haydns „Londoner Trio“ Nr. 1 C-Dur, Hob. Nr. IV:1. Die drei zeigten einen exquisiten Charme und einen Hauch von schwereloser Konversation. Großartig und virtuos Lerchbacher auf der Flöte wie auch Haufe auf der Violine.

Auch höchste Schwierigkeiten bewältigt

Beethovens Humor, eine zumeist unterschätzte Facette seiner Persönlichkeit, trug mitunter kuriose musikalische Früchte. Besonders zeigte sich dies in dem Duo Es-Dur für Viola (Ann Katrin Klebsch) und Violoncello (Yejin Na), dem „Duett für zwei obligate Augengläser“. Feine Differenzierung der kontrastierenden Elemente waren das Plus der beiden Musikerinnen, die genau jenen für den frühen Beethoven so richtigen Ton fanden.

Wie klein auch immer eine Wiener Serenade besetzt sein mag, sie erhebt doch Anspruch auf Klangfülle. Das schönste Beispiel für dieses Paradox ist Beethovens Serenade D-Dur, op. 25, von 1797. Nur für drei Instrumente geschrieben (Flöte, Violine, Viola), suggeriert sie doch eine fast sinfonische Farbpalette. Lebendigkeit, Gehalt, Rhetorik, Affekt und Tiefe stellte sie über Präzision und Perfektion.

Perfektion nimmt nie Schaden

Dass letztere bei diesem Trio dennoch in keinem Augenblick Schaden nahmen, machte das Besondere des Konzerts aus. Beispielhaft gelang das im Kopfsatz, in dem die Flötistin Höchstschwierigkeiten mit müheloser Leichtigkeit bewältigte und mit Trillern verzierte.

Oder das voller Energie aufspielende Vorwärtsdrängen der drei im Andante des vierten Satzes. Herrlich das lyrisch daherkommende Adagio des Schlusssatzes, das wie ein Anlauf zu einem rasanten Wettrennen schien, um im Finale noch eine irrwitzige Steigerung vorzunehmen. Großartig.