KINDSBACH. Gegen die Stimmen der FWG hat der Gemeinderat Kindsbach am Mittwochabend beschlossen, dem Kommunalen Klimapakt (KKP) beizutreten.

Peter Spieleder begründete das Nein der FWG damit, dass er keinen Sinn und keine Notwendigkeit sieht, dem Klimapakt beizutreten. „Wenn ich hier zustimme, setze ich mich unter Druck. Ich brauche keinen Pakt“, so Spieleder.

Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) hatte zuvor den Sinn und Zweck des KKP erläutert. Mit einem Beitritt verpflichte sich die Gemeinde, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken. Für die Ortsgemeinde Kindsbach stünden 36.656 Euro an Zuschüssen für Maßnahmen bereit. SPD und CDU sahen nur Vorteile im Beitritt. „Es ist auch eine moralische Verpflichtung, gerade in der jetzigen Zeit“, fügte die SPD an. Als erstes Projekt sollen Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden wie der Mehrzweckhalle installiert werden, beschloss der Rat.