Den letzten Schritt zum Betrieb der Straßenlaternen mit erneuerbarer Energie hat der Waldleininger Gemeinderat getan.

Dies teilte Ortsbürgermeister Volker Jeblick (Das Bündnis) auf Anfrage mit. „Der ursprünglich geplante Netzanschluss der Photovoltaikanlage war ein Schaltkasten, welcher sich auf der anderen Straßenseite im Bereich des Parkplatzes der Kirche befindet“, erläuterte der Ortschef. Vor kurzem habe ein Vorort-Termin mit dem E-Werk an der Paul-Münch-Scheune stattgefunden, auf deren Dach die PV-Anlage montiert werden soll. Allerdings sei dabei festgestellt worden, dass dieser Schaltkasten nur bedingt für den Anschluss der Photovoltaik-Anlage geeignet sei und eine Zähleranschlusssäule gesetzt werden müsse. Diese kann laut Jeblick nun allerdings in unmittelbarer Nähe der Paul-Münch-Scheune platziert werden, sodass einige Meter an Tiefbauarbeiten, insbesondere auch eine aufwendige Straßenquerung, erspart bleibt.

Der Rat beschloss einstimmig, den Auftrag zur Lieferung und Montage der Zähleranschlusssäule zum Preis von 7453,86 Euro brutto an eine Firma zu vergeben.