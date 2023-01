Das Figurentheater „Gute Nacht, kleine Raupe!“ von und mit Maren Kaun hatte am Dienstag auf der Werkstattbühne Premiere. Die Puppenspielerin überzeugte mit ihrer eigenen Produktion in pädagogischer als auch spielerischer Hinsicht.

Die Aufführung hatte eine vielleicht dankbarste, aufgeschlossenste und begeisterungsfähigste Zielgruppe: Kindergartenkinder ab drei Jahren. Sie einzubeziehen, zu fesseln, zu belehren und gleichzeitig zu unterhalten, ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Die freiberufliche Figurenspielerin aus Lüneburg verkörperte die Vielfalt an theatralischen Ausdrucksmöglichkeiten. Angefangen von der didaktischen Stoffbearbeitung in einer frei inspirierten Fassung nach den Kinderbüchern von Eric Carle, über die durchdachte Inszenierung und Realisierung. Schließlich sprach das Einbeziehen aller schauspielerischen, komödiantischen und pantomimischen Fähigkeiten für sich und ließ das Eis zwischen Podium und Publikum sofort schmelzen.

Wenn man entspannt den Werdegang der kleinen, gefräßigen und gleichzeitig verspielten und verschmusten Raupe verfolgte, ahnte man erst mit zunehmender Spieldauer, was alles dahinter steckt. Jede Gestik und Mimik sowie Bewegung und jedes Utensil dienten der Charakterisierung der verschiedenen Alltagsepisoden aus dem Leben der Raupe, die frisst und frisst und wächst und wächst – dank der variablen Lösungen im Aufstecksystem. Musikalisch in ihrer Entwicklung begleitet wurde die Raupe durch das Singen, Pfeifen und Tanzen der im Pfalztheater immer wieder gerne gesehenen Figurenspielerin.

Sehr lebendige Vorführung

Kaun stellte mit dieser Allegorie über den Reifeprozess ihre fünfte eigene Produktion dieser Art vor. Auch die jüngste Realisation eines selbst bearbeiteten Stoffs ist weit mehr als das, was es zunächst scheint: In einer Mischung aus Erzähl- und Stegreiftheater ging sie in Interaktion mit den Kindern auch pädagogisch an den Stoff heran, tanzte, sprang ausgelassen und geizte nicht mit Situationskomik bei Slapstick-Einlagen. Kaun hatte Zugang zum Publikum, hielt Kleinkinder in Atem, bezog sie ein und erzählte mit dieser Fabel und Parabel eine wunderbare Geschichte. Es entstand auf engem Raum ganz großes Theater für kleine Leute.

Kauns Darstellung schaffte es spielerisch mit ausdrucksstarker Gestik und Mimik und vielen liebevollen Details der Requisiten die Entwicklung der Raupe zum Schmetterling kindgerecht in der Dauer einer Schulstunde zu erzählen und nachhaltig darzustellen. Pädagogisch betrachtet hatte die Handlung einen Einstieg, einen klaren und gut verständlichen Aufbau sowie eine Nachbetrachtung, Zusammenfassung oder Reflexion. Letztere kam vielleicht etwas zu kurz.

Info

Weitere Termine für Kindergärten und Familien sind online unter www.pfalztheater.de aufgeführt. Reservierungen per E-Mail an Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder via Telefon unter 0631 3675209.