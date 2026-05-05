Die abgeblasene Premiere des Brecht-Stücks „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ am Pfalztheater wird am Donnerstag, 7. Mai, nachgeholt. Noch sind Karten zu haben.

Regisseur Martin Kindervater stellt sich mit der Inszenierung erstmals dem Lauterer Publikum vor. Die Titelrolle des ausbeuterischen Menschenschinders Puntila, der nur im Suff freundlich ist, spielt Henning Kohne. Für den 61-Jährigen, der seit 2003 dem Lauterer Schauspiel-Ensemble angehört, ist es nicht das erste Brecht-Stück. Er war in „Mutter Courage“ und der „Dreigroschenoper“ dabei und feierte 2013 einen großen Erfolg im „Leben des Galilei“. Den Chauffeur Matti gibt Hans Ehlers, der zurzeit außerdem als einer der „Zwei Herren von Real Madrid“ auf der Bühne steht.

Die letzte „Puntila“-Inszenierung am Pfalztheater besorgte 1987 der Kabarett-Experte Horst Gottfried Wagner. Das vom Autor als Volksstück deklarierte Werk, das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg uraufgeführt wurde, gehört zu Brechts meistgespielten Texten. Herr Puntila ist nur Mensch, wenn er betrunken ist. Im nüchternen Zustand fällt er in den Zustand des kaltherzigen, rücksichtslos berechnenden Egoisten zurück.

„Er ist nicht nur komisch, sondern in höchstem Maß gefährlich“, umschreibt Kohne diese Doppelbödigkeit. „Auch im besoffenen Kopp feuert er seine Leute, er ist dann nur ein wenig netter. Wenn man ihn nur ein paar Minuten nüchtern erlebt, meidet man ihn, weil er alle zusammenscheißt. Man kann sich so und so nicht auf ihn verlassen.“

Info

Premiere am Donnerstag, 7. Mai, 19.30 Uhr, Pfalztheater Kaiserslautern.

Weitere Vorstellungen am 10. Mai, 18 Uhr, und 30. Mai, 19.30 Uhr; danach bis Anfang Juli.

Karten unter Telefon 0631 3675-209 und E-Mail vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de.