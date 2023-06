Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die städtische Emmerich-Smola-Musikschule scheint fest in der Hand einer Familie: Gleich fünf „Punsteins“ treten dort – auch an exponierter Stelle – in Erscheinung. Manche loben das Engagement und einzigartige Eignung der Familienmitglieder. Wieder andere sprechen vom „Punstein-Clan“ oder von der „Punstein-Family“. Was trifft zu?

Die nach dem legendären SWR-Dirigenten benannte Städtische Musikschule bekommt zunehmend das Image eines Familienunternehmens. Dies wird auch in der Kulturszene rege