Neue Pflanzen, eine kunstvoll gestaltete Pumpstation und ein unterirdisches Bauwerk, das keiner sieht: Das Regenüberlaufbecken mit Pumpstation im „Grünen Winkel“ ist vollständig fertiggestellt.

Die Pumpstation in der Parkanlage ist schon von weitem zu sehen: Ein Fluss in sanften Blautönen schlängelt sich durch einen hellgrünen Wald, Moos rankt an Baumstämmen empor. An einer Seite des Gebäudes springt dem Betrachter ein Hecht entgegen – eine lebendige Interpretation des Kaiserslauterer Stadtwappens, gestaltet von Daniel Ferino, einem Kaiserslauterer Graffiti-Künstler.

„Wir haben so etwas an unseren Bauwerken noch nie umgesetzt. Uns war aber wichtig, dass gerade dieses Gebäude nicht einfach in einem nackten Grau verbleibt. Wer mit dem Fahrrad über den Lauterradweg nach Kaiserslautern fährt, für den ist der ,Grüne Winkel’ das Tor zur Stadt und unsere Pumpstation eines der ersten Gebäude, das man sieht“, erklärt Jörg Zimmermann, Vorstand der Stadtentwässerung.

Pumpstation in Umgebung integrieren

Auf der Eingangsseite der Station sind zudem noch der Name (Pumpstation Engelshof), die Hausnummer und das Logo der Stadtentwässerung zu sehen. Es sei das Ziel gewesen, die Pumpstation bestmöglich in die Umgebung zu integrieren, schildert Zimmermann. Vor diesem Hintergrund sei gemeinsam mit Daniel Ferino das Motiv entwickelt worden.

Die Gestaltung der Pumpstation ist der letzte Arbeitsschritt am Regenüberlaufbecken. Baubeginn der Anlage war im Jahr 2020, Ende 2021 wurde sie in Betrieb genommen. In den vergangenen Monaten seien die letzten Pflanzungen erfolgt. Diese seien der Ausgleich für die Rodungen gewesen, die für die Bauarbeiten notwendig gewesen seien. Das Dach der Pumpstation sowie die vierte, graffitifreie Außenfassade, sind ebenfalls begrünt.

Anlage von 1960 ersetzt

Das eigentliche Becken ist unterirdisch angelegt und reicht bis in eine Tiefe von neun Metern. Bei der Standortwahl sei darauf geachtet worden, möglichst wenig roden zu müssen. „Das Bauwerk dient der Entlastung der Kläranlage bei Regenwetter und ersetzt die alte Anlage aus dem Jahr 1960, die nicht mehr den Regeln der heutigen Technik entsprach“, erläutert Zimmermann. Im Gegensatz zu dem bisherigen Regenüberlauf werde bei Niederschlag in dem neuen Regenüberlaufbecken das zufließende Abwasser nun vor der Weiterleitung zur Kläranlage zwischengespeichert. Das Becken fasse maximal 250 Kubikmeter und diene dem Gewässerschutz an der Lauter.

Die alte Regenwasserpumpe der Firma KSB, die ab 1960 in der Abwasserpumpstation Engelshof eingesetzt war, hat mittlerweile ein neues zuhause gefunden: Die Pumpe, die ein Gewicht von rund einer Tonne hat, steht auf einem stabilen Fundament am Betriebs- und Verwaltungsgebäude der Stadtentwässerung am Blechhammerweg 40. Die Pumpe sei vor dem Rückbau der gesamten Anlage ausgebaut, zerlegt und fachgerecht restauriert worden.