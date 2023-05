Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Pfalztheater-Premiere von Giuseppe Verdis „Macbeth“ am Donnerstagabend in der etwas schwach besuchten Fruchthalle – der ersten Premiere nach dem Wasserschaden im Pfalztheater – war nichts so wie gewohnt: kein Bühnenaufbau, keine Kostüme, keine Handlung.

Dafür agierte auf der Bühne ein Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Daniele Squeo und ein Chor, geleitet von Aymeric Catalano, die William Shakespeares tragisch-blutige