Zahlreiche Städte in Deutschland boykottieren die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und wollen deshalb keine Übertragung von Spielen auf großen Plätzen anbieten. Nun hat auch die SPD-Fraktion im Stadtrat für die nächste Sitzung des Rates den Antrag gestellt, auf Public Viewing während der WM 2022 in Katar wegen Menschenrechtsverletzungen zu verzichten.

Als das Theaterleben neu erwachte: Seit es die RHEINPFALZ gibt, berichtet sie übers Kulturgeschehen in und um Kaiserslautern. Sowohl das Musenleben als auch das Pressewesen haben eine weitaus längere Tradition. Unmittelbar nach Kriegsende wurden beide Bereiche von engagierten Profis wiederbelebt.

Neben der Straffälligen-, der Kinder- und Jugendhilfe, dazu zahlreichen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ist das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) in der Pfaffstraße seit 2012 auch in der Flüchtlingshilfe engagiert.

Vor der Ortsbürgermeisterwahl in Otterbach: Uwe-Hendrik Zeeb kennt die Gemeinde seit zwei Jahren. Der 29-jährige Online-Marketingmanager bewirbt sich in der Lautertalgemeinde als parteiloser Kandidat um das Amt des Ortsbürgermeisters.

Der diesjährige Wandermarathon Pfälzerwald bestand aus zwei Halbmarathons – am Biosphärenhaus Fischbach und am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz – über jeweils rund 22 Kilometer. Wegen der weiterhin ungewissen Lage bezüglich der Corona-Pandemie wurde der Hauptmarathon über 42 Kilometer von Johanniskreuz nach Fischbach erneut ausgesetzt.