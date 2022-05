Gute Nachricht für alle Daheimgebliebenen: FCK-Fans, die zum entscheidenden Relegationsspiel nach Dresden nicht mitreisen, können sich dennoch auf ein Stadionerlebnis freuen. Im Fritz-Walter-Stadion findet ein Public Viewing statt.

„Pkw in Menschenmenge“ lautete am Sonntagvormittag eine Alarmierung bei der Feuerwehr vom Flohmarkt auf dem Ikea-Parkplatz. Mit einem Großaufgebot rückten die Einsatzkräfte aus. Vor Ort gab es dann rasch leichte Entwarnung.

Das Kerngeschäft von CGI sind die Unternehmensberatung und Strategien zur Digitalisierung. Zu den Kunden gehören weltweit tätige Unternehmen. In Kaiserslautern will CGI in den kommenden Jahren 200 Arbeitsplätze schaffen. Deutlich mehr könnten folgen.

Freitagabend, FCK gegen Dresden – für die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke sind das offenbar besondere Spiele: 2013 griffen Chaoten P+R-Busse an, 2022 endete der Abtransport der Fans im Verkehrschaos. Und immer mittendrin: Verkehrsmeister Michael Plaul.

Der Kletterbunker der Kaiserslauterer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist Geschichte. Am Wochenende haben Vereinsmitglieder die Griffe abgeschraubt und die Eiskletteranlage entfernt. Den Rückbau ausgelöst hat auch der Klimawandel.

Wie schön, wenn man einfach nur zum Beet, auf den Balkon oder zur Fensterbank gehen muss, um beim Kochen mit Kräutern für die besondere Note zu sorgen! Sabine Günther, Leiterin der Stadtgärtnerei Landstuhl, weiß, auf was es ankommt.