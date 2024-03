Jadzia Stromberger ist seit Mai 2023 die Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) der Stadt Kaiserslautern. Gemeinsam mit ihrem Team veranstaltet sie am Montag, 11. März, um 19 Uhr im Glockencafé ein Pub-Quiz mit Bezug auf das Thema Demokratie. So soll auf spielerische und kompetitive Art und Weise das Wissen der Teilnehmer getestet und erweitert werden.

Stromberger vertritt als Vorsitzende der JAV die Stimmen von 39 Auszubildenden. Die Verwaltungsfachangestellte kennt sich auch in Sachen Politik und um Demokratie gut aus und leitet im Rahmen des Demokratieladens das Pub-Quiz. Dementsprechend drehen sich die Fragen auch rund Demokratie und Politik. „Es sind verschiedene Arten von Fragerunden geplant. Generelles Allgemeinwissen über Demokratie, aber auch regionale Fragen und spannende Schätzfragen. Da jetzt bald wieder die nächsten Wahlen anstehen, haben wir uns auch dazu etwas ausgedacht“, berichtet Stromberger.

Es geht auch um das Beisammensein

Das Quiz an sich steht dabei jedoch nicht alleine im Vordergrund. Es geht an dem Abend auch um das Beisammensein und darum, neue, gleichgesinnte Leute kennenzulernen, die sich auch für Politik und Demokratie interessieren. Gespielt wird in Gruppen von drei bis sechs Personen. „Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Nach jeder Fragerunde bekommt der Erstplatzierte einen kleinen Preis. Am Ende des Quiz’ erhalten die ersten drei Plätze tolle Preisgewinne. Es geht auch niemand leer aus. Alle anderen Platzierungen bekommen Trostpreise“, fügt Stromberger hinzu.

Die JAV-Vorsitzende bittet allerdings um Voranmeldung, da die Plätze für die Teilnehmergruppen sehr begrenzt sind. Dies geht entweder direkt im Glockencafé, Glockenstraße 43, telefonisch unter der 0631/60348 oder per E-Mail an reservierung@glockencafe-kl.de. Bei der Anmeldung der teilnehmenden Gruppe muss ein Teamname angegeben werden.