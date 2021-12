Wie vermeide ich Familienkrach an Weihnachten? Daphne Landenberger, Psychologische Psychotherapeutin aus Kaiserslautern, rät:

Grundsätzlich gibt es für dieses Problem keine allgemeingültige Lösung. Tipps zur Vermeidung von Streit an Weihnachten können deswegen nur individuell gegeben werden. Zum Beispiel: Welche konkreten Befürchtungen von einem Streit bestehen? Wie sind die Familienverhältnisse im Besonderen, wo und mit wem besteht das größte Konfliktpotenzial?

Im Grunde genommen ist Krach an Weihnachten eigentlich ein Thema, welches allgemein das menschliche Miteinander betrifft. Familiäre Konflikte, denen man im Alltag aus dem Weg

geht, können an Weihnachten verschärft spürbar werden, da hier die Erwartung von Frieden und Harmonie besteht.

Die Ursache für Streit liegt daher meist in unterschiedlichen Einstellungen und Bedürfnissen. Diese auszuhalten und zu akzeptieren fällt uns Menschen schon im Alltag schwer. Es ist dann einfacher, das Gegenüber zu verurteilen, als es auszuhalten und zu akzeptieren. Wer eine einfache Anleitung dafür hätte, Menschen zu mehr Toleranz zu bewegen,

dem wäre der Friedensnobelpreis sicher.

Um an Weihnachten also offen und ehrlich miteinander umgehen zu können und ein friedliches Fest zu erleben, bedarf es bei bestehenden großen Differenzen auch tiefgreifenden (Beziehungs-)Veränderungen. Und diese können sicherlich nicht an Weihnachten plötzlich herbeigeführt werden.

Wenn es zu schwer fällt, schwelende Konflikte unter den Weihnachtsbaum zu kehren, um ein heile Welt an Weihnachten zu erleben, dann kann die Entscheidung, das Weihnachtsfest oder einen Teil erst mal getrennt und mit Abstand zu feiern, die durchaus bessere und friedlichere sein.

