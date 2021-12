Wie kann ich Vorweihnachtsstress vermeiden? Die Frage beantwortet Alexander Jatzko, Chefarzt für Psychosomatik im Westpfalz-Klinikum:

Unser Gehirn ist eine Vorhersagemaschine und beeinflusst daher unser Stresslevel. Das heißt, wenn ich im Vorfeld damit rechne, dass die Vorweihnachtszeit Strapazen bedeutet, bin ich schon grundsätzlich gestresst. Wer mit Freude, einem Lächeln und etwas innerer Gelassenheit in die Vorbereitungen auf Weihnachten geht, senkt diesen Stresspegel. Es muss nicht perfekt sein, wichtiger ist, den Advent auch selbst zu genießen und sich auf eine ruhigere Corona-Weihnachtszeit mit Familie oder Freunden zu freuen.

Alle sozialen Events in den Wochen um Weihnachten unterzubringen ist hektisch und anstrengend. Um das Dauerdenken während der Adventszeit zu vermeiden, sollte ich mir vorher überlegen, was beispielsweise auf das neue Jahr verschoben werden kann. Lernen, auch mal „Nein“ sagen zu können, und sich mit einem Zeitplan eine Übersicht über Geschenke und Erledigungen zu machen, schafft Entlastung.

Multitasking geht in unserem Steinzeitgehirn nicht: Schon zwei oder drei unterschiedliche Dinge gleichzeitig im Kopf zu bedenken, erzeugt Anspannung und Stress. Deshalb sollte man ein Vorhaben nach dem anderen angehen und zusätzlich planen oder aufschreiben, um nichts zu vergessen. Innere Gelassenheit, Bewegung und ausreichend Schlaf können also in dieser Zeit helfen.

