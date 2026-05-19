Die beiden Männer, die unter anderem wegen Erpressung und Körperverletzung angeklagt sind, haben an Tag zwei vor dem Landgericht Kaiserslautern ihr Schweigen gebrochen.

Vor einer großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern ist am Montag der Prozess gegen einen 25-jährigen Dachdeckerhelfer und einen 23-jährigen Arbeitslosen fortgesetzt worden. Dem 25-Jährigen, der von der Polizei als Intensivtäter eingestuft wurde, legt die Staatsanwaltschaft eine Vielzahl von Straftaten zur Last. Die soll er zwischen September 2024 und September 2025 in Kaiserslautern und mehreren Gemeinden im Landkreis begangen haben – darunter versuchte schwere und einfache räuberische Erpressung sowie gefährliche Körperverletzung. An zwei Taten soll sich der 23-Jährige beteiligt haben. Beide Angeklagte hatten zunächst geschwiegen, nachdem eine von den Verteidigern angeregte Verständigung gescheitert war. Am zweiten Verhandlungstag waren die Angeklagten teilweise geständig, ließen Reue erkennen und baten Geschädigte um Entschuldigung.

Die Kammer setzte die Beweisaufnahme mit der Vernehmung von mehr als 20 weiteren Zeugen fort. Ein 32-jähriger Müllwerker bekundete, dass er in einem Park von mehreren, teils maskierten Personen geschlagen und getreten worden sei. Darunter sei auch der 25-jährige Angeklagte gewesen. Die Angreifer hätten ihn aufgefordert, seine Schulden zu bezahlen, und seinen Geldbeutel verlangt, den er ihnen aber nicht gegeben habe. Er habe auch keine Schulden bei ihnen gehabt. Der 32-Jährige versuchte nach eigener Aussage zu flüchten. Mehrere der Täter seien ihm jedoch gefolgt und hätten ihn erneut getreten, ehe sie selbst geflüchtet seien. Durch einer der Tritte habe er noch etwa ein bis zwei Monate Schmerzen verspürt.

Eingeschüchterter Zeuge will zunächst nicht aussagen

Offenbar eingeschüchtert fühlte sich ein 22-Jähriger, der als Geschädigter einer versuchten schweren räuberischen Erpressung zunächst nicht aussagen wollte. Erst als ihm der Vorsitzende Beugehaft androhte und beide Angeklagten ihm versicherten, ihm nichts anzutun, bestätigte er seine im September 2025 bei der Polizei gemachten Angaben. Demnach hätten die Angeklagten ihn über einen Messengerdienst aufgefordert, Schulden in Höhe von 1000 Euro zu begleichen – die er gar nicht gehabt habe. Andernfalls, so laut seiner Aussage die Drohung der Männer, würden sie ihm den Hals abschneiden und seine Freundin zur Prostituierten machen. Als er an einem vereinbarten Treffpunkt erschienen sei, um die Sache zu klären, seien ihm in einer Tasche Gegenstände aufgefallen, die als Schlagwaffe verwendet werden könnten – daraufhin sei er geflüchtet. Eine Reihe von Sprachnachrichten auf einem Mobiltelefon, das bei dem jüngeren Angeklagten sichergestellt wurde, untermauerten die Vorwürfe.

Eine Jägerin bekundete, dass ihr Ende Oktober 2024 auf einem Feldweg nahe Kollweiler ein Motorroller und ein Quad ohne Kennzeichen aufgefallen seien. Der Roller habe zudem die Durchfahrt blockiert. Per Handy habe sie die Polizei informiert. Dann seien zwei junge Männer aus dem Wald gekommen – der Quadfahrer sei direkt aggressiv auf sie zugesteuert, habe nach ihrem Handy gegriffen und ihr einen heftigen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Daraufhin habe sie Blut gespuckt. Nach diesem Vorfall habe sie sich für längere Zeit in psychologische Behandlung begeben müssen und sich nicht mehr aus dem Haus getraut. Sie habe dann über soziale Netzwerke herausgefunden, dass der 25-jährige Angeklagte der mutmaßliche Täter sei. Dass dieser in der gleichen Gemeinde wohnte und sie auf dem Weg zur Arbeit an seinem Haus vorbei musste, habe sie beunruhigt. Der Verteidiger des 25-Jährigen bot der Zeugin die Zahlung eines Schmerzensgelds in Höhe von 1000 Euro an. Daraufhin schloss der Angeklagte mit ihr einen entsprechenden Vergleich.

Stiefvater relativiert seine erste Aussage

Ein 47-jähriger Zeuge – der Stiefvater des 25-Jährigen – bekundete, dass ihn dieser im November 2024 zwingen wollte, bei einer Verleihfirma in Ramstein ein Auto für ihn anzumieten, obwohl er keinen Führerschein gehabt habe. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, habe er gedroht, sich selbst mit einem mitgeführten Cuttermesser die Kehle durchzuschneiden. Er habe das Ansinnen aber weiterhin abgelehnt. Als beide aus dem Fahrzeug ausgestiegen seien, sei es zum Streit gekommen – sein Stiefsohn habe nach ihm getreten, er habe jedoch ausweichen können. Der 25-Jährige habe dann einen großen Stein aufgehoben und ihn gegen die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs geworfen, die dadurch zertrümmert worden sei.

Der 47-Jährige erweckte bei den Befragungen den Verdacht, dass er seine früheren Angaben zur Wahrung des Familienfriedens zu Gunsten des Angeklagten relativieren wollte. Dafür zeigten Staatsanwältin und Vorsitzender zwar Verständnis, betonten aber, dass dem 25-Jährigen mit bloßer Nachsicht nicht gedient sei.

Die Beweisaufnahme wird am Dienstag fortgesetzt.