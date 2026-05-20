Zu Haftstrafen verurteilte das Landgericht Kaiserslautern zwei Männer, die unter anderem wegen Erpressung und Körperverletzung angeklagt waren. Warum es keine Bewährung gab.

Die Liste der Delikte ist lang: Versuchte räuberische Erpressung, versuchte und vollendete gefährliche Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung in mehreren Fällen, mehrfacher Diebstahl und Betrug, Beleidigung, Sachbeschädigung, Nötigung und Bedrohung. Deshalb hat eine große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern am Dienstag einen 25-jährigen Dachdeckerhelfer zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der vorbestrafte, drogen- und alkoholabhängige Angeklagte die Taten im Zeitraum von September 2024 bis September 2025 in Kaiserslautern und mehreren Gemeinden im Kreisgebiet begangen hat.

So habe er im September 2025 gemeinsam mit einem ebenfalls angeklagten 23-jährigen Arbeitslosen einen 22-jährigen Arbeiter um 1000 Euro erleichtern wollen, die dieser für Schulden hätte bezahlen sollen, die gar nicht existierten. Sie hätten über einen Messengerdienst gedroht, ihm den Hals abzuschneiden und seine Freundin zur Prostitution zu zwingen, falls er nicht zahle. Am vereinbarten Treffpunkt in Weilerbach sei der Mann auch erschienen – jedoch ohne die Absicht zu haben, die Forderung zu erfüllen. Als die Situation für ihn brenzlig wurde, habe er flüchten können. Dass ihm Schläge mit einem Schlagstock, einem selbstgebauten Nunchaku oder einem Hammer angedroht worden seien, sah das Gericht nicht als erwiesen an: Der Zeuge, der bei seiner Aussage verängstigt gewirkt habe, habe sich daran angeblich nicht erinnern können.

Tritte, Schläge, Drohungen und zigfache Betrügereien

Im August 2025 hat der 25-Jährige nach Überzeugung des Gerichts zusammen mit weiteren Tatbeteiligten grundlos einen Müllwerker im Kaiserslauterer Stadtpark geschlagen und – selbst als dieser schon auf dem Boden lag – getreten. Bei anderer Gelegenheit habe der Mann eine mit Benzin gefüllte Bierflasche in Richtung des Vaters seiner ehemaligen Freundin geworfen. Im Oktober 2024 habe er einer Jägerin auf einem Feldweg bei Kollweiler unvermittelt ins Gesicht geboxt, als diese ein klärendes Gespräch mit ihm beziehungsweise seinem Begleiter gesucht habe. Die Tat habe die Frau nachhaltig beeinträchtigt. Bei einem Waldfest in Rodenbach, wo er zusammen mit weiteren „Halbstarken“ erschienen sei, habe er eine Polizistin mit Ausdrücken aus der Fäkalsprache beleidigt und sie bedroht.

Ferner habe er Diebstähle in einem Lebensmittelmarkt, einem Bekleidungsgeschäft und an einem Schwimmbad in Rodenbach begangen, mehrfach Taxifahrer betrogen, indem er ihre Dienste in Anspruch genommen habe, ohne zahlen zu wollen. Anschließend habe er sie noch geschlagen, genötigt und bedroht. Auch habe er versucht, in die Wohnung des ehemaligen Freundes seiner Lebensgefährtin einzudringen, wobei er dem Mann die Tür an den Kopf geschlagen und ihn dabei verletzt habe.

Angst und Schrecken verbreitet

In der mündlichen Urteilsbegründung hob der Vorsitzende hervor, dass eine Strafaussetzung zur Bewährung bei dem 25-Jährigen angesichts seines Vorlebens und der Vielzahl der von ihm begangenen Straftaten nicht in Betracht gekommen sei. Er habe in mehreren Orten im Kreisgebiet Angst und Schrecken verbreitet, das Sicherheitsgefühl der Allgemeinheit beeinträchtigt.

Man könne nicht alle Taten auf den Konsum von Drogen und Alkohol zurückführen. Der Angeklagte habe sich in einem kriminellen Umfeld bewegt, in dem er als der Intelligenteste von allen eine herausragende Rolle gespielt habe. Dass es soweit habe kommen müssen, sei auch ein Fehler der Justiz gewesen, die bei Vortaten zu großzügig mit ihm umgegangen sei, betonte der Vorsitzende. Jetzt müssten spürbare Sanktionen ergriffen werden, um auf den Angeklagten einzuwirken.

Verteidiger sieht Angeklagten geläutert

Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte dem Angeklagten trotz Drogen- und Alkoholabhängigkeit volle Schuldfähigkeit attestiert. Eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt komme aber mangels Erfolgsaussicht nicht in Betracht, da der Angeklagte dies ablehne. Eine längerfristige stationäre Therapie halte er für dringend erforderlich, hatte der Sachverständige ausgeführt und auf das bestehende Gefahrenpotenzial beim Angeklagten angesichts seiner Mehrfachabhängigkeit verwiesen.

Die Staatsanwältin hatte angesichts der Schwere der Schuld und der Vielzahl der Taten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren gefordert. Der Verteidiger hatte darauf hingewiesen, dass der Angeklagte zwischenzeitlich geläutert sei: Er habe sich kurzzeitig in Untersuchungshaft befunden, unter anderem ein Anti-Gewalttraining absolviert, er arbeite seit Februar dieses Jahres und sei in einer festen Beziehung mit einer Frau, die von ihm schwanger sei. Außerdem lebe er jetzt drogenabstinent, zeige Therapiebereitschaft, habe sich bei den Opfern entschuldigt und im Fall der grundlos geschlagenen Jägerin einen Täter-Opfer-Ausgleich herbeigeführt. Deshalb hielt der Verteidiger eine Bewährungsstrafe für angemessen. Eine Reihe weiterer Straftaten, die die Staatsanwaltschaft ebenfalls angeklagt hatte, stellte die Kammer auf Antrag und mit Zustimmung der Staatsanwältin als unwesentliche Nebenstraftaten ein.

Auch Mitangeklagter muss ins Gefängnis

Den 23-jährigen Mitangeklagten verurteilte das Gericht wegen versuchter räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. Er hatte erst Ende 2025 eine kurzfristige Freiheitsstrafe verbüßt: Eine Bewährung war widerrufen worden, weil der Mann eine Arbeitsauflage nicht erfüllt hatte. Er ist zu allen drei Verhandlungstagen erst mit erheblicher Verspätung erschienen, er lebe unstrukturiert sowie ohne Schulabschluss und Berufsausbildung in den Tag hinein, weshalb ihm das Gericht keine günstige Sozialprognose habe erstellen können, so der Vorsitzende. Der Verteidiger hatte eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung gefordert.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.