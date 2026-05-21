Wegen zahlreicher Delikte – darunter sexueller Missbrauch von Kindern – muss sich ein 28-Jähriger vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Was er zum Auftakt sagte.

Der Prozess gegen den Angeklagten hat am Mittwoch, 20. Mai, vor einer großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt dem 28-jährigen Gelegenheitsarbeiter sexuellen Missbrauch von Kindern, sexuelle Nötigung, versuchte gefährliche Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung, Diebstahl, Bedrohung, Beleidigung und den Besitz Gegenständen, die laut dem Waffengesetz verboten sind, zur Last. Die insgesamt acht Straftaten soll er im Zeitraum von Dezember 2024 bis Juni 2025 in Kaiserslautern und Kirchheimbolanden begangen haben.

Die Vorwürfe im Einzelnen: Am Silvesterabend 2024 soll er nach einem Streit mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in deren Wohnung in Kaiserslautern Pfefferspray versprüht haben, als er die Frau dort mit einem anderen Mann angetroffen habe. Mögliche, wenn auch nicht stattgefundene, Verletzungen der beiden Personen habe er dabei billigend in Kauf genommen. Ferner soll er der Frau im Januar 2025 nach einem verbalen Streit so fest gegen ein Bein getreten haben, dass diese dort ein großflächiges Hämatom erlitten habe. Im Februar 2025 soll er sie auf offener Straße beleidigt und bedroht haben. Weiterhin soll er im Mai des Vorjahres in die Wohnung der Frau eingedrungen sein, sie dort mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht und an den Körper geschlagen sowie sie durch Vorhalten eines Tasers verängstigt haben.

Elfjährige im Parkhaus sexuell belästigt?

Einem Bekannten soll der Angeklagte am 13. Februar 2025 in dessen Wohnung in Kirchheimbolanden mindestens 80 Euro aus einer Geldschachtel im Wohnzimmerschrank und am 27. Mai 2025 in einem Lebensmittelmarkt Backwaren gestohlen haben. Im März 2025 soll er eine Bekannte in deren Wohnung in Kaiserslautern aufgesucht haben und sie dort gegen ihren Willen an intimen Bereichen angefasst haben. Als sie sich dagegen gewehrt und von ihm weggerückt sei, habe er sich vor ihren Augen selbst befriedigt.

Am 14. Juni 2024 habe er – nachdem sie zuvor ein alkoholisches Getränk konsumiert hätten – gegen Mitternacht eine elfjährige Schülerin veranlasst, mit ihm, ihrer zwölfjährigen Freundin und einem Bekannten ins Parkhaus am Pfalztheater in Kaiserslautern zu gehen. Dort habe er das Mädchen gegen deren Willen im Intimbereich angefasst, wobei ihm dessen Alter bekannt gewesen sein. Das Mädchen sei dann zur DRK-Rettungswache geflüchtet, der Angeklagte sei ihr noch ein großes Stück ihres Wegs gefolgt. Schließlich habe er am 6. Februar 2025 seine früheren Partnerin geschlagen und genötigt, wobei er einen Teleskopschlagstock mitgeführt haben soll.

Angeklagter bestreitet teilweise die Vorwürfe

Der vorbestrafte 28-Jährige Angeklagte äußerte sich zu allen Vorwürfen, bestritt sie aber teilweise. Es sei richtig, dass er am Silvesterabend 2024 in die Wohnung seiner damaligen Lebensgefährtin gegangen sei, wo er sie mit einem anderen Mann angetroffen habe. Sie sei damals als Prostituierte tätig gewesen und habe ihm versprochen, damit aufzuhören, was sie aber nicht getan hätte. Er sei wütend gewesen, dass ein anderer Mann bei ihr gewesen sei. Der Mann habe ein Messer gezückt, als er erschienen sei. Er habe sich bedroht gefühlt. Er habe dann Reizgas versprüht, der Mann habe aber flüchten können. Es sei auch sei richtig, dass er seine ehemalige Lebensgefährtin im Januar 2025 während eines Streits ans Bein getreten und sie bei anderer Gelegenheit beleidigt habe. Schläge und Beleidigungen seien aber wechselseitig erfolgt. Beide hätten in einer On-off-Beziehung gelebt und seien nach Streitigkeiten immer wieder zusammengekommen. Am 6. Februar 2025 habe er die Frau aber nicht geschlagen. Zwar hätte er den Schlagstock dabeigehabt, aber nicht eingesetzt. Er habe nur verhindern wollen, dass die Frau die Polizei rufe.

Den Diebstahl bei seinem Bekannten habe er nicht begangen, beim Diebstahl von Backwaren habe er unter Drogeneinfluss gestanden. Bei dem Besuch der Bekannten hätten beide Alkohol getrunken, Gefallen aneinander gefunden und sich gegenseitig „befummelt“. Ihn weggestoßen habe die Frau jedoch nicht, und er habe sich auch nicht vor ihren Augen befriedigt. Zum Vorfall im Parkhaus sagte der 28-Jährige, die beiden Mädchen seien betrunken gewesen. Dem einen Mädchen habe er einen Zungenkuss gegeben, intim angefasst habe er sie aber nicht. Beide Mädchen hätten angegeben, sie seien 16 Jahre alt.

Ehemalige Freundin wird vorgeführt

Die ehemalige Freundin des Angeklagten war der Verhandlung unentschuldigt ferngeblieben. Sie soll zum nächsten Termin polizeilich vorgeführt werden. Gehört wurden die beiden mutmaßlich geschädigten Mädchen, sie bestätigten die hinsichtlich der Sexualdelikte erhoben Anklagevorwürfe. Beide gaben an, der Angeklagte habe sie gegen ihren Willen und sogar unter der Kleidung im Intimbereich angefasst. Die damals elfjährige Schülerin bekundete auch, weder sie noch ihre damals zwölfjährige Freundin seien vom 28-Jährigen oder dessen Begleiter nach ihrem Alter gefragt worden.

Die Verhandlung wird am Mittwoch, 27. Mai, fortgesetzt, dann wird auch das Urteil erwartet. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. 2015 war er nach Deutschland geflüchtet. Er gab an, hier bleiben zu wollen, obwohl seine Aufenthaltserlaubnis inzwischen erloschen sei.