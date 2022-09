Vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 19-Jährigen begonnen. Ihm wird vorgeworfen, dass er am 29. Januar, gegen 6 Uhr, am Stiftsplatz einem Jugendlichen einen tödlichen Messerstich in den Brustbereich versetzt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft legt dem 19-Jährigen unter anderem Totschlag zur Last. Durch den Messerstich habe er den Tod des Mannes, der innerlich verblutet sein soll, billigend in Kauf genommen, so die Anklage. Des Weiteren soll er, etwa eine Stunde vor der Tat, in einem Lokal in der Altstadt gemeinschaftlich mit einem Mittäter handelnd, einem anderen Mann mehrere schmerzhafte Faustschläge ins Gesicht versetzt und dadurch eine gefährliche Körperverletzung begangen haben. Schließlich soll er bereits im Juni 2021 für 4000 Euro ein Kilogramm der cannabishaltigen Droge „Kosh“ geordert, und am 1. September 2021 mehrere Gramm Cannabis zu Hause aufbewahrt haben, die anlässlich einer Wohnungsdurchsuchung bei ihm gefunden worden sein sollen. Insoweit wirft ihm die Staatsanwaltschaft auch unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, sowie unerlaubten Betäubungsmittelbesitz vor.

Der Angeklagte befindet sich seit März in Untersuchungshaft. Nach Verlesung der drei Anklagen, die der Vorsitzende zu einem Verfahren verbunden hat, wurde die Hauptverhandlung bis zum 14. September unterbrochen.