Vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern wurde am Mittwoch der Prozess gegen einen 50-Jährigen fortgesetzt, dem die Staatsanwaltschaft Betrug in acht besonders schweren Fällen, im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften, zur Last legt. Im Raum steht ein Millionen-Betrag.

Der Mann soll im Zeitraum von November 2018 bis Februar 2020 in Kaiserslautern, als Verantwortlicher einer Firma Immobilien an Investoren aus dem Nahen Osten verkauft haben, obwohl die Gesellschaft gar nicht Eigentümerin der Objekte war, noch Erwerbsaussichten bestanden haben. Zumindest hohe Teilbeträge des jeweiligen Kaufpreises, zuzüglich Erwerbsnebenkosten, soll er dabei – teilweise in bar – kassiert haben. Gesamtschaden: rund 1,2 Millionen Euro.

Am Mittwoch wurde deutlich, dass es sich bei den Anklagevorwürfen möglicherweise nur um die Spitze des Eisberges handelt. Der Oberstaatsanwalt wies darauf hin, dass die (beschränkt haftende) Gesellschaft, deren alleiniger Kommanditist der Angeklagte war, sich in der Insolvenz befinde und Gläubiger bislang Forderungen in Höhe von 168 Millionen Euro gegen sie angemeldet hätten. Wie schon am ersten Verhandlungstag versuchte der Vorsitzende den Angeklagten, der seit vergangenem Juli in Untersuchungshaft sitzt, zu einem Teilgeständnis zu bewegen. Er warf ihm vor, konkrete Fragen auszuweichen, die sich im Rahmen der Beweisaufnahme stellten.

Angeklagter will beim nächsten Termin aussagen

Der Angeklagte erwiderte, dass er sich am nächsten Verhandlungstag über einen seiner beiden Verteidiger umfassend zur Sache einlassen werde und beteuerte, es sei nie seine Absicht gewesen, seine Geschäftspartner zu schädigen. Er erkannte eine Forderung aus dem Kreise der mutmaßlich Geschädigten in Höhe von rund 285.000 Euro an. Allerdings sei er gegenwärtig mittellos und habe beim Amtsgericht eine eidesstattliche Offenbarungsversicherung abgegeben. Von einem gegen ihn persönlich laufenden Insolvenzverfahren sei ihm indessen nichts bekannt.

Seine Familie und er würden von dritter Seite unter Druck gesetzt und verängstigt. Er habe daraufhin Vermögenswerte für eine Gruppe von Gläubigern, darunter auch einen Mercedes und eine Eigentumswohnung im Nahen Osten, veräußert. Der Oberstaatsanwalt bemerkte dazu, dass er in diesem Zusammenhang ein weiteres Verfahren gegen den Angeklagten, wegen Gläubigerbegünstigung eingeleitet habe. Er forderte den Angeklagten dazu auf, Auszüge seiner Konten und die seiner Firma vorzulegen.

Zeugen belasten den Angeklagten

Die Zeugen vom Mittwoch belasteten den Angeklagten. So berichteten Eigentümer von Immobilien, die vom Angeklagten an Investoren verkauft worden sein sollen, sie würden den Angeklagten nicht kennen. Dasselbe gelte für drei weitere Personen, die für den Angeklagten und seine Firma gehandelt haben sollen. Rechtsanwälte der mutmaßlich Geschädigten aus Dubai beziehungsweise Kuwait bekundeten ihre Mandanten seien erst hellhörig geworden, nachdem vom Angeklagten versprochene Zahlungen für die Weitervermietung der Objekte ausgeblieben waren. Ihre Mandanten hätten gar nicht gewusst, dass sie nicht Eigentümer der betreffenden Immobilien geworden seien und einen zweiseitigen schriftlichen Vertrag irrigerweise für den Kaufvertrag gehalten. Sie hätten dem Angeklagten vertraut.

Die Beweisaufnahme wird am 22. März fortgesetzt.