Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verurteilte am Donnerstag einen 22-jährigen Angeklagten wegen Bedrohung, vorsätzlicher Körperverletzung, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Außerdem ordnete das Gericht seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Der seit Jahren drogenabhängige und erheblich vorbestrafte Mann, der keine Ausbildung durchlaufen hat, hatte die Taten in der Zeit vom 4. und dem 12. September 2021 in Kaiserslautern