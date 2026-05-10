Als Reaktion auf einen CDU-Vorstoß ruft Peter Ott von der Bürgerinitiative „Stadt für alle“ spontan zu einem Protest am Montagmittag auf. Die CDU möchte mit einem Stadtratsantrag mehr Parkplätze in der Innenstadt schaffen, „zur Unterstützung des Einzelhandels“. Ott sieht dies als völlig falschen Weg: Damit würde genau das Gegenteil einer vielzitierten „Attraktivierung der Stadt“ erreicht. Der Grund für den Kaufkraftverlust im Einzelhandel liege vielmehr im Internet. Statt dagegen vorzugehen, habe die Stadt dem Logistiker Amazon jedoch in Kaiserslautern „einen goldenen Boden bereitet“. Zudem müsse an die Umwelt und nachfolgenden Generationen gedacht werden, statt den Autoverkehr zu fördern. Besser wären laut Ott zum Beispiel mehr Park-und-Ride-Angebote, niedrigere Preise in den Parkhäusern und höhere draußen sowie nach Autogrößre gestaffelte Parkgebühren. „Es muss einen Paradigmenwechsel geben“, fordert er. Vor der um 15 Uhr beginnenden Stadtratssitzung am Montag ruft Ott ab 14 Uhr zum Protest vor dem Rathaus auf.