Mit Transparenten und Liedern demonstrierten rund 30 Bürger gegen mehr Parkplätze in der Innenstadt. Sie reagierten damit auf einen Vorstoß der CDU.

Rund 30 Personen hatten sich am Montagmittag vor der Stadtratssitzung auf dem Willy-Brandt-Platz eingefunden, um gegen die Pläne der CDU zu protestieren. Deren Fraktion möchte mehr Parkplätze in der Innenstadt zur Unterstützung des Einzelhandels schaffen, lautete deren Antrag für die Sitzung. Der Initiator des Protests, Peter Ott von der Bürgerinitiative „Stadt für alle“, der erst am Sonntagmittag die Idee dazu hatte, war mit der Resonanz zufrieden. Vertreter von Naturschutzverbänden, Parteien wie den Grünen, Linken und der SPD sowie Bürger waren gekommen, hielten Transparente und sangen unter anderem in Abwandlung eines 80er-Jahre-Friedensbewegungsliedes: „Wehrt euch, leistet Widerstand, gegen zu viel Blech in unserem Land“. „Auch die Landbevölkerung will eine lebenswerte Stadt“, unterstrich Andreas Markus, Grünen-Politiker aus Otterberg, den Protest. Jürgen Reincke vom Nabu nannte den CDU-Vorstoß einen Versuch, die Zeit zurückzudrehen. „Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt bestimmt das Kaufverhalten“, sagte er und nannte Städte wie Freiburg und Tübingen als Vorbild. Der Internethandel ziehe Kaufkraft aus den Städten, nicht fehlende Parkplätze.