Das neue US-Hospital zwischen Weilerbach und der L369 beginnt allmählich Gestalt anzunehmen: Jetzt stehen die Rohbauarbeiten auf der derzeit größten Baustelle in Rheinland-Pfalz an.

Im Rettungsdienstbereich Kaiserslautern gibt es 15 Rettungswachen. Ob eine 16. dazukommt oder ob im Lautertal an der Grenze der Kreise Kaiserslautern und Kusel eine andere Lösung als bisher geplant zustande kommt, wird untersucht. Doch auch schon fertige Pläne für Neubauten müssen noch immer in der Schublade bleiben.

Psychologe? Maschinenbau-Ingenieur? Berufsbilder, mit denen er sich durchaus hätte anfreunden können. Michael Stiefenhöfer aber ist einer dritten Neigung gefolgt – und hat darin Beruf wie seine Berufung gefunden. Seit zwei Jahrzehnten ist der Jurist nun als Richter in seiner Heimatstadt tätig. Und seit einem halben Jahr fungiert Stiefenhöfer zudem als Vizepräsident des Landgerichts Kaiserslautern.

Vor gut einem Jahr hat das Ordnungsamt in der Innenstadt drei Wohnungen geräumt, weil der Verdacht bestand, dass dort der illegalen Prostitution nachgegangen wird. Das warf ein Schlaglicht auf eine Branche, über die sonst selten gesprochen wird. Welche Rolle spielt das „älteste Gewerbe der Welt“ in Kaiserslautern und wer achtet darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht?

Seit kurzem steht in der Hochspeyerer Straße in Enkenbach-Alsenborn ein Eisautomat mit den auffälligen frisch-sommerlichen Farben der Firma „Tante Frieda 4.0“. Was es mit dem neuen Angebot auf sich hat.

In großem Stil hat ein 59-jähriger Betriebswirt offenbar Projektbetreiber weltweit um hohe Summen gebracht. Wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in 18 Fällen steht er vor dem Landgericht Kaiserslautern.