Nicht wundern, wenn am Wochenende ein paar Lauterer Promis paarweise in der Stadt unterwegs sind und Selfies schießen. Die Idee geht zurück auf eine Aktion der Landesinitiative „Land in Bewegung“, die gerade in Lautern recht kreative Züge annimmt.

Zu zweit, als Paar oder als Duo auf die Strecke gehen, gemeinsam Kilometer zurück legen, egal ob beim Radeln, Laufen oder Wandern, das ist die Aufgabe, die dabei erfüllt werden soll. Das Ganze läuft landesweit (wir berichteten), zu vier verschiedenen Terminen. An diesem Wochenende ist der Startschuss. Am Samstag und Sonntag sind die Menschen im Land dazu aufgerufen, gemeinsam unterwegs zu sein, das Ganze dann eventuell auf einem Erinnerungsbild festzuhalten, ein Beweisfoto an die Landesinitiative zu schicken, dann gibt es auch was zu gewinnen. Aber das ist nicht der eigentliche Gedanke. Es geht viel mehr darum, die Menschen in Bewegung zu halten, gerade in Corona-Zeiten.

Welte und Schäfer radeln

In Kaiserslautern hat das Ganze schnell Kreise gezogen, und unter denen, die mitmachen wollen, ist auch der ein oder andere Promi. OIympiasiegerin Miriam Welte und ihr Lebensgefährte Oliver Schäfer, ehemals Fußballprofi beim FCK, schwingen sich am Sonntag für die Aktion gemeinsam aufs Rad. Fußballer Marcell Oehler, der seine Jugend beim FCK verbracht hat, U18-Nationalspieler war, vom FCK II über den SC Hauenstein und SV Morlautern beim Oberligisten TSG Pfeddersheim gelandet ist, nutzt den Aufruf für seine Trainingseinheit. Er muss für die TSG am Wochenende eine Laufeinheit machen. So steht es im Trainingsplan. Oehler schnappt sich dafür einen Teamkameraden und läuft für die Paar-Tour.

Boxer und Motorsportler

Kickbox-Profi Patrick Vespaziani, der auch als Personal Coach arbeitet, war sofort von der Idee begeistert, die ihm Bewegungsmanagerin Jennifer Höning vorstellte. Er trainiert im Moment mit Motorsportler Mike Jäger, für den am Wochenende noch ein anderer Start auf dem Programm steht: Am Samstag, 1. Mai fährt er erstmalig in diesem Jahr den Ferrari 488 GT3 vom Andernacher Rennteam Racing One auf dem Nürburgring, beim Eibach ADAC ACAS Cup ein 4h-Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie. Der Motorsportler und der Boxer laufen regelmäßig die Treppen auf den Betzenberg hoch, die auch Höning gern fürs Training nutzt. Vespaziani und Höning schmiedeten einen Plan: Sie werden für das Wochenende die Treppen vom Mitfahrerparkplatz hoch zum Betzenberg mit Motivationssprüchen beschriften.

Also nicht wundern, wenn Sprüche auf der Treppe zu lesen sind oder am Wochenende Promis paarweise in der Stadt unterwegs sind.

Weitere Infos zur Aktion gibt es auf der Internetseite der Landesinitiative unter https://land-in-bewegung.rlp.de/de/bewegungsangebote/landesweite-bewegungsaktionen/bewegungs-paar-tour/