Die Idee der Bewegungsmanager der Landesinitiative „Land in Bewegung“, dass sich Menschen paarweise auf Tour machen und Kilometer sammeln, kam an. Quer durch alle Generationen beteiligten sich Promis und Nicht-Promis an der Aktion, liefen zum Beispiel die Stufen zum Betzenberg hoch oder waren anderswo unterwegs. Fußballer Marcell Öhler ging zum Beispiel mit seinem Kollegen von der TSG Pfeddersheim auf die Laufrunde. Miriam Welte und Oliver Schäfer sammelten auf dem Rad Kilometer und Höhenmeter. Und fast alle, die sich am ersten der vier Termine, die in diesem Jahr geplant sind, für die Landesinitiative registrierten, versprachen, dass sie auch bei den anderen Terminen am Start sein werden. Weitere Infos zur Aktion gibt es unter https://land-in-bewegung.rlp.de/de/ bewegungsangebote/landesweite-bewegungsaktionen/bewegungs-paar-tour/.