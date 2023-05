„Ich bin dabei!“ heißt eine Initiative, die Bürger dazu motivieren möchte, sich in ihrer Gemeinde einzubringen. Nach einer Infoveranstaltung im April folgt am Donnerstag eine „Projekte-Werkstatt“, bei der konkrete Schritte gemacht werden sollen.

Bei der vom Land Rheinland-Pfalz zusammen mit Bürgermeistern initiierten Aktion, steht die Förderung und Stärkung des Ehrenamtes in der Verbandsgemeinde im Vordergrund. Mit dem Angebot möchte die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg dabei besonders ältere Menschen erreichen, die sich für ein ehrenamtliches Engagement begeistern, jedoch den Weg dorthin bisher nicht gefunden haben, oder die noch passende Mitstreiter dafür suchen. Daher lädt die Verbandsgemeinde nun alle Interessierten zu einer Projekte-Werkstatt ein. Am Donnerstag, sollen in der Aula der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bettina von Arnim Otterberg die bei der Infoveranstaltung zuvor geäußerten Wünsche in einem ersten Schritt in die Tat umgesetzt werden. Dabei soll auf vorhandenen Strukturen aufgebaut werden. Mit der Veranstaltung am Donnerstag besteht für die bestehenden Projektgruppen zudem die Möglichkeit, die bereits erzielten Fortschritte zu präsentieren. Beginn der Projekte-Werkstatt ist um 14 Uhr.