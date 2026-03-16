Erstmals tritt Ulrike Seiter-Bröhls Projektchor öffentlich auf: Bei der Matinee in der Kaiserslauterer Pauluskirche am Sonntag, 22. März, erklingen Werke zur Passionszeit.

Den Besuchern der Konzertmatinee möchte die Chorleiterin eine Kostprobe aus dem vielfältigen Repertoire des gemischten Ensembles geben. Seiter-Bröhl ist Musikerin mit Leidenschaft – fast so, als habe ihr Vater Paul Seiter, Gründer des 1975 ins Leben gerufenen Unichors, ihr die Musik in die Wiege gelegt. Als Gymnasiallehrerin für Musik und Englisch unterrichtete sie am Burggymnasium und zuletzt bis zu ihrem Ruhestand am Heinrich-Heine-Gymnasium. Für mehrere Jahre führten sie Auslandsaufenthalte mit Lehrtätigkeiten an deutschen Schulen mit ihrer Familie nach Andalusien und Mailand.

Neben ihrer Mitgliedschaft im klassischen Chor der RPTU engagiert sich Seiter-Bröhl seit 2014 im ökumenischen Kirchenchor der evangelischen Pauluskirche und der katholischen Gemeinde Christkönig auf dem Kaiserslauterer Lämmchesberg. Achtmal im Jahr gestaltet sie mit einem Projektchor ökumenische Gottesdienste in der Pauluskirche musikalisch mit. Auch Festtage wie Weihnachten und Neujahr werden vom Ensemble begleitet. Seiter-Bröhl schätzt das geschwisterliche Miteinander der beiden Gemeinden.

Wahllokal direkt neben der Pauluskirche

Inzwischen ist das Repertoire gewachsen, und der Projektchor ist mit zwölf Mitgliedern stabil besetzt. Deshalb hat sich Seiter-Bröhl entschlossen, nicht nur treuen Gottesdienstbesuchern, sondern auch interessierten Musikliebhabern eine Kostprobe zu geben.

Auf dem Programm stehen Werke des belgischen Komponisten Joseph Callaerts mit Bezug zur Passionszeit. Außerdem erklingen das Friedenslied „I Have a Dream“ von Mary Donnelly und George Strid sowie das von Joyce Eilers Bacak gesetzte Spiritual „Deep River“. Instrumental wirken Katrin Lerchbacher, Soloflötistin der Pfalzphilharmonie, sowie Christoph Van Wüllen mit, der Orgel und Klavier spielt.

Der Eintritt ist frei; Spenden kommen der Sanierung des Turms der Pauluskirche zugute. Dass die Matinee am Wahlsonntag (22. März, 12 Uhr) stattfindet, sieht Seiter-Bröhl entspannt: Das Wahllokal befindet sich direkt nebenan im Gemeindehaus.